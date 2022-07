Mondiali di Scherma: altra medaglia, arriva dal fioretto femminile

19-07-2022 15:44

Dopo il bronzo nella spada di Rossella Fiamingo, arriva un’altra medaglia ai Mondiali de Il Cairo, questa volta dal fioretto femminile.

Sono ai quarti Francesca Palumbo e Arianna Errigo, che si sfideranno per entrare in semifinale. L’Italia è quindi già certa di un posto sul podio che andrà a una tra le due.

Francesca Palumbo è giunta tra le migliori 8 mettendo a segno i successi contro la spagnola Ariadna Castro (15-9) e l’americana Zander Rhodes (15-13), per poi superare la campionessa europea in carica Leonie Ebert col punteggio di 15-10 in un grande match.

Arianna Errigo ha invece battuto la brasiliana Rafaella Gomes (10-8), poi ha dominato contro la spagnola Maria Marino 15-3 e si è assicurata un posto nella top 8 grazie alla vittoria contro la portacolori di Hong Kong Yue Shi col punteggio di 15-8.

Si è fermata nel tabellone dei 32 Alice Volpi, superata dalla diciannovenne americana Maria Mei Weintraub 15-13 in un assalto che la senese aveva dominato fino al 9-4.