Mondiali di Sci, Pinturault domina il Super G della combinata

Poco o nulla da fare per gli azzurri lontani da podio

07-02-2023 13:08

Dopo il bell’oro della combinata femminile, targato Federica Brignone oggi tocca agli uomini. In chiave azzurra molto indietro gli italiani.

Dopo la prima metà di gara il leader è il padrone di casa, il francese Alexis Pinturault. Alle calcagna c’è però Marco Schwarz staccato solo di sei centesimi, con i due, che probabilmente, come successo nel 2021 a Cortina lotteranno per l’oro.

Terzo provvisoriamente Raphael Haaser, terzo come poi ieri, bronzo la sorella. Kilde, a causa di un problema alla mano non gareggerà in slalom.Odermatt e Dominik Paris (saltando una porta nel finale) con l’italiano che ha spiegato “Ho avuto dolore alla mano e non ha senso provarci in slalom”.

Nessuna grossa speranza per gli azzurri con Tobias Kastlunger e Giovanni Borsotti al 23° e 24° ad oltre due secondi di ritardo. Salta una porta anche Mattia Casse.