Mondiali di Sci, Pinturault oro nella combinata

Il francese festeggia a casa sua, secondo per pochissimo Marco Schwarz terzo Raphael Haaser

07-02-2023 15:20

Festeggia in casa il francese Alexis Pinturault nuovo campione del Mondo della combinata. Il 31enne festeggia così suo terzo successo a livello mondiale (il secondo in questa specialità).

Il transalpino, primo già dopo la prima metà di gara si piazza, nonostante il serrato confronto davanti al precedente campione del Mondo Marco Schwarz. L’austriaco, che dopo il SuperG era indietro di sei centesimi di ritardo, a causa di qualche piccola sbavatura si deve “accontentare” dell’argento per soli 10 centesimi.

La vera sorpresa arriva con il terzo gradino del podio con Raphael Haaser, terzo, come la sorella che ieri ha centrato il bronzo nella combinata femminile vinta dall’azzurra Federica Brignone.

Non sorridono come successo al femminile, invece, i ragazzi della squadra azzurra.

Gli unici due azzurri scesi in pista per lo slalom, ovvero Tobias Kastlunger e Giovanni Borsotti, non potevano però fare di meglio. Kastlunger chiude 2”99 mentre Borsotti esce dopo qualche porte con uno sci che si stacca. Fuori, già, nel Super G Paris e Casse.