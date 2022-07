Mondiali, Duplantis da impazzire: oro e record del mondo

25-07-2022 09:03

Armand Duplantis continua a riscrivere la storia dell’atletica: lo svedese non tradisce e ai Mondiali conquista l’oro nella finale di salto con l’asta, stabilendo anche il nuovo record del mondo. Nell’ultimo tentativo infatti, il campione del salto con l’asta realizza un fantastico 6.21 metri, un centimetro meglio del suo precedente primato.

Secondo le prime ricostruzioni tecniche c’erano ancora otto centimetri di margine. Questo per far capire quanto Duplantis possa ancora superare se stesso e scrivere altre pagine di storia del salto con l’asta. Nella serata di Duplantis, argento per lo statunitense Christopher Nilsen (5.94 alla prima), mentre il filippino Ernest John Obiena conquista la medaglia di bronzo (5.94, record asiatico).

Queste le parole di Duplantis dopo la gara: “Non così male, eh?! Ragazzi mi avete dato un po’ di energia e mi avete aiutato a superare il limite. È fantastico e adoro essere a Eugene, è un piacere essere qui”.