Mondiali, l'Australia batte il Perù e vola in Qatar

13-06-2022 23:16

Gara combattutissima ad Al Rayyan tra Australia e Perù, nello spareggio valido per assegnare un posto ai Mondiali in Qatar. Dopo 120′ di gioco il risultato non si sblocca e le due compagini vanno ai calci di rigore dopo lo 0-0.

Alla fine ad avere la meglio è stata l’Australia: decisivo l’errore di Valera per i sudamericani e la rete di Mabil al sesto rigore calciato. I Socceroos volano così in Qatar. Resta così a disposizione un solo “slot” libero nella lista delle 32 squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale. A occuparlo sarà una tra Costa Rica e Nuova Zelanda.