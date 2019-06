Mondiali femminili di calcio, dove vedere in tv Italia-Australia

L’attesa è quasi finita. Alle ore 13 di domenica 9 giugno a Velenciennes l’Italia rosa scende in campo per la prima partita del Mondiale femminile di calcio in corso di svolgimento in Francia. Le 23 ragazze di Milena Bertolini vogliono giocarsi tutte le loro carte contro una nazionale molto forte come quelle delle cangure australiane. Le azzurre sono comprese nel girone C insieme, oltre che con l’Australia, anche con Brasile e Giamaica (calendario completo Mondiali femminili). Non sarà facile passare il primo turno ma Bonansea, Gama e tutte le altre hanno fatto progressi da giganti e possono dire la loro anche contro avversarie tostissime sulla carta come la funambola aussie Sam Kerr.

Dove vedere Italia-Australia del Mondiale femminile di calcio in tv

Come noto i Mondiali di calcio femminile saranno coperti per intero da Sky Sport per tutte e 52 le partite della manifestazione. Ben 37 di questi incontri saranno esclusiva della pay-tv. Altri 15 però saranno contemporaneamente trasmessi dalla Rai in chiaro. Tra queste tutte le partite della nazionale italiana. Per cui anche la Italia-Australia sarà trasmessa in chiaro da Rai2 alle ore 13 di domenica 9 giugno. Se invece preferite seguire un live web elettrizzante, passate da Virgilio Sport perché anche noi seguiamo le azzurre nell’avventura mondiale.

