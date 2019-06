Mondiali femminili: ecco l'avversario dell'Italia agli ottavi

L’accesso matematico agli ottavi del Mondiale di Francia è cosa ormai consolidata, per le ragazze del ct Milena Bertolini. Il ko subito, opera della rete firmata da Marta, contro il Brasile non ha intaccato il primato delle azzurre nel girone e la certezza di accedere agli ottavi con due partite di anticipo in virtù della differenza reti globale (+5 contro i +3 di Australia e Brasile).

Ora l’appuntamento è a Montpellier, il prossimo martedì 25 giugno alle ore 18 allo Stade de la Mosson. Ma chi sarà l’avversaria delle Azzurre?

Le possibili avversarie: come funziona

Stando al regolamento di Francia 2019, la prima squadra che dovrebbe affrontare la prima classificata del gruppo C, quindi l’Italia, sarebbe la terza piazzata del gruppo B, la Nigeria, che ha totalizzato tre punti ed ha già disputato tutte le sue tre partite del girone.

Ma la Nigeria non è ancora certa di finire tra le migliori terze. Le squadre in lotta per la qualificazione nel gruppo D, nel gruppo E e nel gruppo F (che devono ancora disputare l’ultima giornata) potrebbero infatti estromettere la compagine africana dalla sfida contro l’Italia, e sarebbe allora la terza piazzata del gruppo B a scontrarsi con le Azzurre, ovvero la Cina. Le asiatiche hanno totalizzato quattro punti nel proprio girone (con già tutte le partite disputate) e sono dunque aritmeticamente certe di essere tra le migliori che passeranno il turno.

VIRGILIO SPORT | 20-06-2019 14:31