Mondiali Fiandre 2021: il Belgio annuncia la squadra

Il Belgio ha scelto le sue selezioni per i Mondiali nelle Fiandre 2021.

I padroni di casa sono i più attesi in campo maschile con Wout Van Aert che si presenta come il grandissimo favorito, supportato da una squadra di altissimo livello in cui trova posto anche Remco Evenepoel, con i due che saranno anche tra gli uomini più attesi per la cronometro individuale. Al lor fianco anche Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Tim Declercq, Yves Lampaert, Jasper Stuyven e Dylan Teuns.

Alla luce di queste scelte, sono così riserve Philippe Gilbert e Greg Van Avermaet, assieme a Tim Merlier, Gianni Vermeesrsch e Tim Wellens.

OMNISPORT | 06-09-2021 11:59