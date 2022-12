12-12-2022 11:00

Ne sono rimaste quattro: una sudamericana, due europee e una africana ma per chi tifano gli italiani in questo Mondiale delle sorprese? L’eliminazione di big come Brasile, che riscuoteva parecchi consensi, Spagna e Inghilterra hanno un po’ spiazzato i fan e alla vigilia delle semifinali gli appassionati di calcio, orfani sin dall’inizio della nazionale di Mancini, sono chiamati a scegliere da che parte stare.

Mondiali, dietrofront degli italiani sull’Argentina

A inizio Mondiale erano parecchi i simpatizzanti dell’Argentina: complici la presenza in rosa di tanti “italiani” (da Di Maria e Paredes a Lautaro e Dybala) e l’amore per Maradona che ha sempre spinto i napoletani a sostenere l’Albiceleste era proprio la squadra di Scaloni a catturare le simpatie della maggioranza dei nostri tifosi ma ora le cose sono cambiate.

Quanto accaduto in Argentina-Olanda, con gli sfottò e le polemiche nel post-gara, ha fatto cambiare idea: ora la nazionale albiceleste è una delle più “odiate” e pochi vorrebbero veder trionfare Messi.

Mondiali, la Francia è la meno simpatica per gli italiani

Non gode di simpatie – ed è superfluo spiegare il perché – neanche la Francia. Se molti milanisti spingono Giroud e Theo Hernandez, la maggior parte degli italiani detesta da sempre i “cugini” transalpini e mai vorrebbe vederli campioni del mondo. Dai tanti sondaggi sul web emerge pertanto la netta preferenza per il Marocco.

Mondiali, la rivelazione Marocco nel cuore dei tifosi

Fioccano i commenti sui social: “Tifare per l’Argentina? La squadra di uno che tira la pallonata alla panchina degli altri, di quelli che esultano per schernire avversario e del fenomeno che offende l’avversario in diretta? Forza Marocco tutta la vita !” e poi: “Tifo Marocco perché sarebbe una bella storia” e ancora: “Se la vincesse il Marocco sarebbe una favola bellissima, ma mi roderebbe molto” e anche: “Intanto finale Marocco Croazia poi deciderò chi tifare…l’atteggiamento argentino mi ha dato fastidio, per niente professionale soprattutto Messi”

C’è chi scrive: “Il massimo sarebbe il Marocco, la speranza Argentina. Mi piacerebbe la Croazia. Ma temo che vinca l’unica che mi sta sulle scatole: la Francia ancora una volta” e poi: “Se ci sono delle persone che proprio non sopporto sono i finti umili, di cui Messi ne è l’emblema, per cui tutti tranne lui” e ancora: “Il mio sogno sarebbe il Marocco, ma in realtà anche la Croazia mi farebbe piacere. L’ Argentina avrei già voluta vederla fuori, paziento”

Il web è scatenato: “Le mie sono tre su quattro: nell’ordine Marocco (per il supporto alle squadre del continente africano), la Croazia e l’Argentina (per i giocatori dell’Inter)” e ancora: “Sperando in una finale Croazia-Marocco e vinca il migliore . Con curiosità guarderei anche la finalina delle 2 deluse che si sentono già campioni” e poi: “Vorrei vincesse il Marocco. La Croazia solo per Modric” e anche: “Sogno Rabiot che segna l’1-0 in finale al 90º con Messi che piange” e infine: “Argentina…. sempre! Più della metà di loro ha origini italiane….sono il paese più italiano che ci sia al mondo”.