13-12-2022 13:01

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Giocatori simbolo di Francia e Marocco, che si affronteranno domani nella seconda semifinale dei Mondiali di Qatar 2022, Kylian Mbappé e Achraf Hakimi sono anche ottimi amici, nonché compagni di squadra nel PSG: domani dovranno sfidarsi faccia a faccia, sulla stessa fascia, dando vita al duello che deciderà chi dei due arriverà a giocare la finale.

Mondiali: Mbappé-Hakimi, sfida nel segno della velocità

Velocità: questa la parola chiave del duello tra Mbappé e Hakimi nella semifinale di domani tra Francia e Marocco. L’attaccante dei Bleus e l’esterno maghrebino sono giocatori diversi, ma accomunati appunto da questa caratteristica: la straordinaria capacità di accelerare e poi di attaccare lo spazio in velocità. Una speciale classifica de Le Figaro del 2020 indicava Mbappé come il giocatore più veloce del mondo, in grado di superare i 36 km/h palla al piede: un dato impressionante se si considera che Usain Bolt raggiunse una media di 37,58 km/h quando stabilì il record del mondo sui 100 metri.

Hakimi, dal canto suo, non ha nulla da invidiare all’amico: il suo nome era assente dalla classifica del quotidiano francese, ma qualche mese prima, a dicembre 2019, l’esterno destro, che all’epoca giocava nel Borussia Dortmund, aveva stabilito il nuovo primato di velocità della Bundesliga, toccando i 36,20 km/h nella partita pareggiata dai gialloneri contro il Lipsia.

Mondiali: i messaggi social tra Mbappé e Hakimi

Se avranno campo aperto, Mbappé e Hakimi proveranno dunque a bruciare l’erba dello stadio Al-Bayt di Doha. In attesa di un confronto diretto, nel corso dei Mondiali in Qatar i due amici si sono scritti sui social network. Il primo è stato Mbappé, che dopo il successo del Marocco sulla Spagna, arrivato grazie al “cucchiaio” di Hakimi nella sequenza finale dei rigori, ha postato un tweet dedicato all’amico, incoronandolo con un’emoticon a forma di corona. Terminata la partita vinta dalla Francia sull’Inghilterra, invece, è stato Hakimi a scrivere a Mbappé: “Ci vediamo presto amico mio”.

Mondiali: la profezia di Mbappé ad Hakimi

I due, in realtà, sembrano attendere questo confronto diretto da molto tempo. A gennaio scorso, durante il ritiro del PSG in Qatar, Mbappé si lanciò in una “profezia” sui Mondiali in arrivo, stuzzicando Hakimi: “Batteremo la Tunisia, e poi toccherà al Marocco – disse Mbappé ridendo davanti a una telecamera che seguiva i parigini sul terreno di gioco -. E dovrò distruggere il mio amico Hakimi. Mi si spezzerà il cuore, ma il calcio è fatto così”.

Immediata fu la replica di Hakimi: “Che dici? Ti prenderò a calci”. Ora quel momento sta per arrivare: poco più di 24 ore e scopriremo se Mbappé ha davvero doti profetiche…