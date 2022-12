Qatar 2022, Ronaldo incorona Mbappé: "Mi somiglia"

12-12-2022 21:11

Ronaldo è il 2^ miglior marcatore dei Mondiali con 15 gol in tre edizioni e ha conquistato l’alloro iridato nel 2022, abbattendo con una doppietta la Germania in finale; queste sono le sue riflessioni in vista delle partite decisive: “A inizio torneo avevo pronosticato una finale Brasile-Francia, ma il Brasile è stato eliminato dalla competizione. La Francia è la grande favorita, è una squadra completa in ogni reparto che si riconferma partita dopo partita. Le partite sono decise da un dettaglio: sia il Brasile che l’Inghilterra hanno giocato bene contro Croazia e Francia; dopo la Francia, possono vincere Argentina e Croazia, che era già in finale in Russia”.

A l’Equipe designa infine come erede Kylian Mbappè: “Mi somiglia, il suo Mondiale è ottimo. E’ decisivo: ha grandi doti fisiche e tecniche, può essere il giocatore migliore del torneo. E’ il calciatore più veloce e sa usare le qualità”.