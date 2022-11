27-11-2022 13:00

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

L’Olanda verrà sempre ricorda nel mondo del calcio come la nazione del “calcio totale”, quello che ha avuto la sua massima espressione grazie al fuoriclasse olandese Johan Cruyff. Una filosofia di gioco che ha sempre influenzato il calcio dei Paesi Bassi e che ora vede in Frenkie De Jong uno dei suoi possibili eredi.

Frenkie De Jong: il centrocampista che costava 1 euro

Nato ad Arkel, in un comune dell’Olanda meridionale che conta meno di 4000 abitanti, Frenkie De Jong comincia la sua carriera nel mondo del calcio con la maglia del Willem II. Non è facile mettersi in evidenza, il cognome che porta sulle spalle è il più comune nei Paesi Bassi ma nel suo modo di interpretare il calcio c’è davvero poco di comune. Dopo 10 anni con il Willem, arriva il passaggio all’Ajax nell’estate del 2015 per una cifra simbolica di 1 euro, con il 10% sulla sua futura rivendita. L’avventura con i lancieri comincia veramente nella stagione 2016/2017 con 4 presenze nelle prima squadra. La vera affermazione arriva due anni dopo quando è protagonista con l’Ajax della cavalcata in Champions League che porterà i lancieri fino alle semifinali della manifestazione europea e alla fine della stagione viene premiato come giocatore dell’anno in Eredivisie.

Frenkie De Jong: il passaggio al Barcellona

Alla fine di quella stagione si apre una vera e propria asta sul centrocampista che ha attirato le attenzioni di tutti i principali club europei. Manchester City, PSG e altri club europei si mettono in fila per ottenere le sue prestazioni ma come accaduto a tanti altri olandesi del passato la sua scelta ricade sul Barcellona. Il club blaugrana non se la cava con una cifra simbolica saper lui deve sborsare 75 milioni di euro più bonus (con il Willem II che ringrazia e si porta a casa la cifra di 8,6 milioni). Il suo impatto è subito decisivo visto che alla fine di quella stagione viene premiato come il miglior centrocampista della Champions League.

Frenkie De Jong: il centrocampista totale

Riuscire a riassumere le caratteristiche di De Jong non è impresa semplice. Ha iniziato la sua carriera da centrocampista centrale, ha collezionato qualche presenza anche nel ruolo di trequartista e negli ultimi anni ha abbassato il suo raggio di azione diventando un perno davanti alla difesa. La verità è che Frenkie ha tutte le caratteristiche del centrocampista totale in grado di fare letteralmente tutto in mezzo al campo, dotato di una grande visione di gioco, ha super capacità atletiche e anche in zona gol si fa rispettare.

Frenkie De Jong: i sogni con la nazionale Orange

Ora però per De Jong è arrivato il momento di sognare in grande. In Qatar 2022, la sua Olanda non si presenta con i favori del pronostico ma la squadra a disposizione di Van Gaal rimane di primissimo livello. Dopo la vittoria nell’europeo del 1988, la nazionale dei Paesi Bassi è sempre stata guardata come una delle pretendenti. Ma dopo le due finali consecutive nel 1974 e nel 1978, ai Mondiali è arrivato soltanto un’ennesima delusione in finale quando gli Orange sono stati battuti dalla Spagna in finale dopo i tempi supplementari. In Qatar, De Jong e compagni sperano finalmente di sfatare il tabù del secondo posto.