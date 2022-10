07-10-2022 10:38

Saranno 194.1 i km che i ciclisti dovranno percorrere su strade più o meno sterrate, pianeggianti e veloci partendo da Vicenza, seguendo il fiume Bacchiglione verso Padova fino a raggiungere i confini del fiume Brenta che porterà poi al traguardo di Cittadella. Solo alla fine di questo lungo percorso ci si potrà fregiare del titolo iridato della prima edizione dei Mondiali di gravel.

Il percorso prevede di lasciare la città di Vicenza e di affrontare praticamente subito, dopo una ventina di kilometri, due ripidi strappi. Poi la strada scende fino a Padova seguendo il fiume Bacchiglione ed in seguito fino a Cittadella, dove taglieranno per la prima volta il traguardo, costeggiando il fiume Brenta. Dopo il primo passaggio, i corridori devono completare altri due giri di 25 km per una distanza totale di 194 km con 800 metri di dislivello.

Alla fine il percorso è così suddiviso: il 36% di strade sterrate, il 18% di ghiaia dura, l’1% di ciottoli, il 17% di superficie dura e il 27% di asfalto.

Il momento della verità arriverà domenica 9 ottobre alle ore 11.00 dove tra i corridori che hanno annunciato la loro presenza ci saranno Mathieu Van der Poel, il tre volte iridato su strada Peter Sagan, il campione olimpico 2016 Greg Van Avermaet, Zdenek Stybar, Alexey Lutsenko, Nathan Haas, Gianni Wermeersch, Lawrence Naesen e Magnus Cort Nielsen. A questi si aggiungono l’italiano Davide Ballerini, Lilian Calmejane, Nicholas Roche, Daniel Oss, Carlos Verona, Alessandro De Marchi, il neocampione del mondo Under 23 Yevgeniy Fedorov e Alban Lakata, tre volte campione del mondo di mountain bike marathon.

Questi campioni dovranno vedersela con gli specialisti del gravel, che si sono guadagnati la partecipazione nelle prove delle UCI Gravel World Series. Attenzione anche alle previsioni meteo: la pioggia potrebbe rendere tutto più emozionante, storico ed epico.