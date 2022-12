07-12-2022 12:12

Il 18 dicembre si deciderà la vincitrice della 22esima edizione del campionato del mondo di calcio. Un’edizione che ha presentato delle forti novità, a partire dal calendario: è infatti il primo Mondiale che si gioca in inverno, a causa delle alte temperature estive che si registrano nel paese ospitante, il Qatar. Ma quali sono secondo il ranking Fifa le squadre più forti al mondo e qual è il loro punteggio?

Come viene calcolato il Ranking Fifa?

Il Ranking FIFA viene calcolato attraverso un sistema a punti in base ai risultati delle singole nazionali. I punti possono essere guadagnati sia nelle partite ufficiali che in quelle amichevoli. Il metodo di calcolo è stato cambiato più volte: l’ultima, con l’approvazione del 2018, ha introdotto una riduzione del periodo di calcolo passato dagli otto ai quattro anni.

Il Brasile al top del Ranking Fifa

Ma qual è la squadra al mondo con il ranking Fifa più alto? In cima alla classifica troviamo il Brasile. La squadra verdeoro, che ha già vinto cinque mondiali e punta al sesto titolo, è in prima posizione con 1841.3 punti e una variazione positiva di +3.74 punti. In seconda posizione troviamo invece il Belgio che ha 1816 punti mentre in terza figura un’altra squadra dell’America Latina: l’Argentina guidata da Messi con 1773 punti. Ai piedi del podio troviamo moltissime nazioni europee. Tra queste, in ordine: Francia, Inghilterra, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Danimarca, Germania e Croazia. In tredicesima posizione si piazza invece il Messico con 1644.89. L’Italia è in sesta posizione a livello mondiale anche se – come ben sappiamo – per la seconda volta consecutiva non si è qualificata alle fasi finali dei Mondiali.

Il Brasile più volte al numero 1

Ma quali sono le squadre che sono salite più volte in prima posizione nel ranking Fifa? Anche in questo caso a svettare è il Brasile, che è stata per ben 13 volte in cima alla classifica del Ranking Fifa, soprattutto nel periodo 1994-2000 e dal 2002-2006. Proprio recentemente il Brasile ha superato il Belgio che è stata in prima posizione per ben 5 volte. La nazionale di Lukaku è la terza squadra assoluta dietro la Spagna che è stata al primo posto per ben 6 volte.

In totale, le squadre che hanno primeggiato nel ranking sono solo 6. Oltre alle già citate Brasile, Spagna e Belgio troviamo la Germania (3 volte), l’Argentina (2 volte) e la Francia con una sola volta nel 2001 anche se è stata per ben 8 volte la seconda. E l’Italia? L’Italia è stata per due volte seconda, nel 1993 e nel 2006, e due volte terza nel 1995 e nel 2007.

STATISTICS&DATA