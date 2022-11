23-11-2022 21:34

“Non è facile da spiegare cosa stiamo provando in questo momento, siamo arrivati in Qatar con aspettative elevate ma ci siamo smarriti”. Queste le parole del Commissario Tecnico del Costarica, Luis Fernando Suarez, che in conferenza stampa post gara ha provato a spiegare la batosta subìta dalla Spagna.

“La Spagna ha preso palla dall’inizio, – prosegue Suarez – la chiave della gara era nell’intensità, dovevamo correre molto di più perché non avevamo il pallone tra i piedi. La differenza sta tutta qui, la Spagna aveva sempre il pallone, noi no. Le partite si vincono e si perdono in questo modo”.