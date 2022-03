Mondiali indoor: Jacobs oro nei 60 metri col record europeo!

19-03-2022 21:34

Dopo quello olimpico di Tokyo 2020 nei 100 metri nuovo fantastico trionfo per Marcell Jacobs che a Belgrado vince l’oro nei 60 metri dei mondiali indoor col tempo di 6”41, nuovo record europeo. Battuto al fotofinish lo statunitense Christian Coleman , che con lo stesso crono si deve accontentare dell’argento.

Marcell Jacobs sta riscrivendo la storia dell’atletica italiana

Negli anni passati in Italia solo gli appassionati di atletica sapevano che in inverno si disputano i campionati mondiali indoor. Ebbene, con questo nuovo trionfo di Marcell Jacobs molti italiani scopriranno per la prima volta l’esistenza di questo evento. L’azzurro nato 27 anni fa a El Paso , in Texas , ma cresciuto a Desenzano del Garda , sta continuando a rivoltare come un calzino la storia dell’atletica italiana dopo che l’estate scorsa a Tokyo , oltre ad aver trionfato nei 100, ha contribuito a un altro trionfo epocale nella staffetta 4×100.

Le tappe della nuova giornata trionfale di Marcell Jacobs

Nelle batterie di questa mattina Jacobs ha corso in 6″53 in assoluta scioltezza, poi nelle semifinali, verso sera, ha limato di 2 centesimi il proprio primato italiano sulla distanza col crono di 6″45 . Infine, il capolavoro in finale: il record europeo di 6″42 l’aveva stabilito Dwain Chambers a Torino e reststeva dal 2009 , ma Marcell l’ha battuto di un centesimo, con la solita grande partenza che riesce a sfoggiare quando deve vincere qualcosa di importante, per poi accelerare come nessun altro al momento sa fare.

La classifica della finale dei 60 metri

Una beffa per Coleman, anche lui 6″41 ma alle spalle di Jacobs di un’incollatura. Anche il bronzo va agli Stati Uniti grazie a Marvin Bracy , che col crono di 6″44 stabilisce il suo primato personale. Lontanissimi tutti gli altri. Ecco la classifica completa della finale.

1. Lamont Marcell JACOBS (Italia) 6”41

2. Christian COLEMAN (Stati Uniti) 6″41

3. Marvin BRACY (Stati Uniti) 6″44

4. Karl Erik NAZAROV (Estonia) 6″58

5. Adam THOMAS (Gran Bretagna) 6″60

6. Jerod ELCOCK (Trinidad e Tobago) 6″63

7. Bolade AJOMALE (Canada) 6″63

8. Arthur CISSÉ (Costa d’Avorio) 6″69

