25-11-2022 08:00

Oggi sesta giornata del Mondiale di Qatar 2022. Si giocano le seconde partite della fase a gironi. Oggi sono in programma 4 partite, con gli orari a cui ormai siamo abituati.

Le partite in programma oggi e dove vederle in tv

ORA PARTITA TV 11:00 Galles-Iran Rai 2 14:00 Qatar-Senegal Rai 2 17:00 Olanda-Ecuador Rai 2 20:00 Inghilterra-Usa Rai 1

Le partite sono quindi trasmesse tutte in diretta tv dalla Rai: Rai1 o Rai2 a seconda del palinsesto e della rilevanza del match. Per vederle in streaming invece bisogna sempre appoggiarsi alla piattaforma RaiPlay

Le partite in programma oggi 25 novembre

ore 11:00

Galles-Iran

Partita del girone B. Iran che all’esordio è stato subissato dall’Inghilterra, con un sonoro 6-2, uno dei passivi peggiori di questo primo scorcio di Mondiale. Il Galles che invece non ha tradito le attese della vigilia e contro gli Usa, si è confermata squadra non bella ma se non altro dotata di grande orgoglio e agonismo e in qualche modo ha rimediato un buon punticino. La gara di oggi è quindi assolutamente decisiva: la sconfitta escluderebbe probabilmente l’Iran dal Mondiale dopo solo due partite, ma una vittoria potrebbe rimescolare tutte le carte.

Partita del girone B. che all’esordio è stato subissato dall’Inghilterra, con un sonoro 6-2, uno dei passivi peggiori di questo primo scorcio di Mondiale. Il che invece non ha tradito le attese della vigilia e contro gli Usa, si è confermata squadra non bella ma se non altro dotata di grande orgoglio e agonismo e in qualche modo ha rimediato un buon punticino. La gara di oggi è quindi assolutamente decisiva: la sconfitta escluderebbe probabilmente l’Iran dal Mondiale dopo solo due partite, ma una vittoria potrebbe rimescolare tutte le carte. ore 14:00

Qatar-Senegal

Partita del Gruppo A. Si affrontano le due sconfitte della prima partita, appaiate in fondo alla classifica a zero punti con due gol al passivo. Nonostante il fattore campo il Qatar ha dimostrato nella prima partita tutto il male che si pensava di questa squadra, apparsa una tra le peggiori partecipanti a questa rassegna. La sfida con il Senegal è già decisiva e vista l’enorme differenza di valori in campo, probabilmente segnerà la prematura eliminazione della squadra degli sceicchi dal Mondiale. Gli africani non hanno demeritato contro l’Olanda soccombendo solo nel finale. Il loro obiettivo è vincere poi rimandare ogni discorso qualificazione all’ultima partita contro l’Ecuador.

Partita del Gruppo A. Si affrontano le due sconfitte della prima partita, appaiate in fondo alla classifica a zero punti con due gol al passivo. Nonostante il fattore campo il ha dimostrato nella prima partita tutto il male che si pensava di questa squadra, apparsa una tra le peggiori partecipanti a questa rassegna. La sfida con il è già decisiva e vista l’enorme differenza di valori in campo, probabilmente segnerà la prematura eliminazione della squadra degli sceicchi dal Mondiale. Gli africani non hanno demeritato contro l’Olanda soccombendo solo nel finale. Il loro obiettivo è vincere poi rimandare ogni discorso qualificazione all’ultima partita contro l’Ecuador. ore 17:00

Olanda-Ecuador

Partita del Gruppo A. Si sfidano le prime due in classifica, vincenti nelle partite d’esordio . Nessuna delle due ha brillato, ma hanno messo in mostra comunque gioco decente e solidità di squadra. Chi vince passa sicuramente al turno successivo, chi perde se la vedrà nella partita finale con il Senegal. Un pareggio metterebbe in condizione entrambe di giocare l’ultima partita con un piccolo vantaggio rispetto agli africani. Partita comunque insidiosa per gli orange che, pur nettamente più forti, devono stare molto attenti al dinamismo e alla velocità dell’attacco ecuadoregno.

Partita del Gruppo A. Si sfidano le prime due in classifica, vincenti nelle . Nessuna delle due ha brillato, ma hanno messo in mostra comunque gioco decente e solidità di squadra. passa sicuramente al turno successivo, chi perde se la vedrà nella partita finale con il Senegal. Un pareggio metterebbe in condizione entrambe di giocare l’ultima partita con un piccolo vantaggio rispetto agli africani. Partita comunque insidiosa per gli che, pur nettamente più forti, devono stare molto attenti al dinamismo e alla velocità dell’attacco ecuadoregno. ore 20:00

Inghilterra-USA

Partita del Gruppo B. L’Inghilterra, come al solito partita nel lotto delle favorite per la vittoria finale, ha ben impressionato nella prima uscita contro l’Iran: un 6-2 che non ammette repliche. Qualcuno però insinua che i bianchi abbiano avuto vita fin troppo facile contro un avversario che sembrava avere la testa da un’altra parte. In realtà stavolta gli inglesi sono forti per davvero e la sfida contro gli yankee dovrebbe confermarlo. Gli USA dal canto loro all’esordio hanno stentato contro il modesto Galles: il solito gioco fatto di corsa e atletismo ma privo di qualsiasi inventiva nonostante in attacco abbiano il talento di Pulisic e Weah jr. La curiosità è vedere se i culturisti stelle e strisce riusciranno a respingere le ambizioni dei “maestri”.

Tutte le partite come al solito sono raccontate in presa diretta su Virgilio Sport

FAQ A che ora gioca l'Inghilterra? Alle 20 A che ora gioca il Senegal? Alle 14 contro il Qatar A che ora gioca l'Olanda? Alle 17 contro l'Ecuador

VIRGILIO SPORT