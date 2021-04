Mondiali maschili di curling, per l'Italia si fa dura

Nella quinta giornata dei Mondiali maschili di curling in corso a Calgary le gerarchie stanno cominciando a delinearsi. Continua a dominare la Norvegia, con altre due vittorie, ma alle sue spalle vincono a loro volta altre due partite anche i campioni in carica della Svezia, i padroni di casa del Canada, Russia e Scozia. Gli Stati Uniti, campioni olimpici in carica, hanno perso con la Russia e ora sono sesti da soli, ultimo posto disponibile per accedere alle fasi finali ma anche al prossimo torneo olimpico, la Svizzera invece ha dovuto cedere a Norvegia e Scozia. Due sconfitte, contro Canada e Russia, anche per l’Italia di Joel Retornaz, per la quale ora si a veramente durissima.

PRIMA SESSIONE DI GIOCO

Svezia-Olanda 10-4

Cina-Corea del Sud 8-5

Norvegia-Giappone 10-2

Russia-Stati Uniti 11-8

SECONDA SESSIONE DI GIOCO

Germania-Danimarca 8-6

Scozia-Giappone 6-3

Canada-Italia 7-4

Norvegia-Svizzera 10-5

TERZA SESSIONE DI GIOCO

Canada-Cina 6-5

Russia-Italia 8-7

Scozia-Svizzera 7-4

Svezia-Corea del Sud 10-2

Classifica per vittorie e sconfitte

Norvegia 7 1

Svezia 7 2

Canada 7 2

Russia 7 2

Scozia 7 2

Stati Uniti 5 3

Svizzera 5 4

Italia 4 5

Giappone 2 6

Germania 2 6

Danimarca 2 6

Cina 2 7

Corea del Sud 2 7

Olanda 1 7

OMNISPORT | 07-04-2021 09:54