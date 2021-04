Mondiali maschili di curling, una vittoria e una sconfitta per gli azzurri

Dopo la terza giornata dei Mondiali maschili di curling l’unica squadra a punteggio pieno è la Norvegia di Steffen Walstad, con cinque successi in cinque partite, l’ultimo dei quali contro la Svezia di Niklas Edin iridata in carica e che anche con la Russia, come contro l’Italia, ha faticato vincendo solo all’extra end. Dopo la frazione supplementare anche il Canada padrone di casa è stato battuto dalla Svizzera, che poi ha perso dai campioni olimpici degli Stati Uniti. Una vittoria, nettissima, contro la Germania, e una sconfitta contro il Giappone per l’Italia.

PRIMA SESSIONE DI GIOCO

Italia-Germania 9-3

Svizzera-Canada 6-4 (extra end)

Svezia-Russia 8-7 (extra end)

Stati Uniti-Giappone 10-5

SECONDA SESSIONE DI GIOCO

Canada-Olanda 7-6

Scozia-Cina 10-1

Danimarca-Corea del Sud 4-3

Norvegia-Svezia 9-8

TERZA SESSIONE DI GIOCO

Stati Uniti-Svizzera 8-6

Corea del Sud-Olanda 5-4

Giappone-Italia 5-2

Russia-Germania 6-4

Classifica per vittorie e sconfitte

Norvegia 5 0

Svizzera 4 1

Russia 4 1

Canada 4 1

Scozia 4 1

Stati Uniti 4 1

Svezia 3 2

Italia 3 2

Giappone 2 3

Danimarca 2 3

Corea del Sud 1 5

Germania 0 5

Cina 0 5

Olanda 0 6

OMNISPORT | 05-04-2021 10:41