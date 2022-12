10-12-2022 21:00

Cristiano Ronaldo out con il Portogallo, ma in finale ci sarà sicuramente un Pallone d’Oro: l’Argentina di Messi (sette volte vincitore del premio) sfiderà infatti in semifinale la Croazia di Modric, con quest’ultimo che ha interrotto l’egemonia della Pulce e di CR7 nel 2018 dopo un Mondiale da star. In Russia infatti, il centrocampista del Real Madrid ha trascinato la propria nazionale in finale, perdendo però il titolo contro la Francia 4-2.

Mondiali, Modric da applausi col Brasile

Nel 2018, Modric si è accontentato del premio di miglior giocatore del Mondiale, quattro anni dopo però vuole molto di più. Contro il Brasile, il Pallone d’Oro 2018 ha mostrato ancora una volta tutta la sua classe, contribuendo con le sue doti e la sua leadership all’eliminazione di Neymar e compagni, considerati da tanti i grandi favoriti insieme alla Francia.

Al termine del match, dopo i calci di rigore, Luka Modric ha dimostrato di essere anche un esempio di sportività, andando a consolare il compagno del Real Madrid Rodrygo dopo il penalty sbagliato: “Dai, questo ti renderà più forte. Tutti commettono errori, diventerai più forte. Ti voglio bene, coraggio”. Sono state queste le parole del capitano croato, che hanno fatto il giro del mondo strappando applausi sui social.

Mondiali, Modric sogna lo sgambetto a Messi

Adesso, Luka Modrid dovrà trascinare la Croazia contro l’Argentina di Lionel Messi. Una sfida tra due alieni, con il croato però che ha molto meno da perdere. L’Albiceleste è infatti chiamata alla vittoria, i vicecampioni del mondo hanno già fatto cose incredibili in questi ultimi anni. Il giocatore del Real Madrid però, che da quando è arrivato ha riportato i blancos a ritrionfare in Europa (conquistando ben cinque Champions), non si accontenterà di certo.

Modric è già considerato uno dei giocatori migliori della storia, per la sua classe e per ciò che ha vinto, ma un Mondiale in bacheca (per giunta con una nazionale come la Croazia) sarebbe la ciliegina sulla torta. In caso di trionfo, l’immortale capitano croato diventerebbe ancora più leggenda del calcio e dello sport. I compagni sono pronti ad aiutarlo, la missione è difficile ma non impossibile. Messi è avvisato: il sogno per CR7 è finito, Modric vuole interrompere quello della Pulce e vincere quell’unico trofeo che gli manca e tanto inseguito dall’argentino e dal portoghese.