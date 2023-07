Mondiali Nuoto 2023 a Fukuoka è la notte di Greg Paltrinieri nella 10 km di fondo

È la notte di Gregorio Paltrinieri: alle 1 italiane (le 8 di Fukuoka) Greg-Oro proverà a confermarsi campione del mondo nella 10 km di fondo, gara che inaugura il programma in acque libere tra gli uomini dopo che la scorsa notte la tedesca Leonie Beck ha conquistato la medaglia d’oro nella gara femminile.

Curiosità: la Beck si allena ad Ostia con Fabrizio Antonelli, e spesso condivide le sedute proprio con il gruppo di Paltrinieri. Che la cosa possa essere di buon auspicio è quantomeno auspicabile, pensando al fatto che la tedesca vinse lo scorso anno anche l’oro europeo sulla stessa distanza, cosa che non riuscì invero a Paltrinieri che conquistò la vittoria nella 5 km (nella 10 a imporsi fu però Domenico Acerenza, altro protagonista atteso nella notte nipponica).

Tornando alla gara maschile, Gregorio è il favorito d’obbligo, anche perché consapevole una volta di più dei propri mezzi.

Il ritorno in Giappone è un piacere e Paltrinieri ci arriva, adesso, con ulteriore maturità.

In Giappone torno volentieri: la marcia di avvicinamento a Tokyo 2020 fu complicata dalla mononucleosi, ma quella esperienza mi ha aiutato a crescere. Non ero abituato ad essere “imperfetto”, ora invece sento di avere un altro tipo di maturità. Quelle due medaglie furono incredibili (argento negli 800 in vasca, bronzo nella 10 km in acque libere), anche se ho il rimorso di essermi ammalato. Sono state le gare più belle della mia vita, ora però voglio solo godermi questa nuova opportunità con la certezza di non avere più paura di nulla.