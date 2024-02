Mondiali Nuoto, Simona Quadarella oro anche negli 800 stile libero: trionfo storico 51 anni dopo Calligaris

Simona Quadarella ai Mondiali di Nuoto di Doha vince anche negli 800 metri stile libero dopo il successo nei 1.500. Una doppietta storica e un trionfo iridato che mancava all'Italia dal successo di Calligaris a Belgrado 1973

17-02-2024 19:14

Ai Mondiali di Nuoto in corso a Doha nell’inconsueta finestra di inizio stagione l’Italia incassa un nuovo oro. Tra l’altro, per la protagonista si tratta di una doppietta realizzata nella medesima manifestazione in Qatar: parliamo di Simona Quadarella, autrice del trionfo iridato negli 800 metri stile libero, scrivendo così un’altra pagina di storia nei nostri albi d’oro della disciplina.

Quadarella campionessa del mondo negli 800 sl: com’è andata la finale

La nuotatrice romana ha disputato una gara che ha lasciato aperto più di uno spiraglio alle rivali, considerando il fatto che l’oro è arrivato dopo una sfida in volata contro la tedesca Isabel Gose, temibile allo sprint. Ma prima ancora è stata Erika Fairweather a dare uno scossa alle avversarie, con la neozelandese subito arrembante con Gose e Quadarella sulle sue tracce. Pur spiazzata dalla condotta della rivale, la nostra nuotatrice ha impresso la propria rimonta: archiviati i primi 400 Fairweather paga lo sforzo profuso nelle prime fasi di gara e inizia infatti a cedere.

Ecco quindi che Gose e Quadarella si sono prese la ribalta nella corsa all’oro, sino a quando la nostra atleta delle Fiamme Rosse ha battuto di soli 9 centesimi l’avversaria tedesca, imprimendo un tempo di 8’17”44. Gose, per la cronaca, conclude in 8’17″53. Staccata di cinque secondi (8’22″26) Fairweather, terza a chiudere il podio mondiale degli 800.

Secondo titolo mondiale a Doha 2024 per Quadarella

Già bronzo a Tolyo 2020 nella stessa specialità, Quadarella ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro di fila in quel della kermesse di Doha, approfittando anche dell’assenza di Katie Ledecky, impegnata a prepararsi per i prossimi Giochi Olimpici. Pochi giorni fa infatti aveva trionfato nella finale mondiale dei 1.500 stile libero, toccando la piastra dopo 15’46″99 di bracciate. La 25enne romana aveva colto il successo sulla cinese Bingjie Li e su Gose.

Quadarella campionessa del mondo negli 800 51 anni dopo Calligaris

Questa seconda vittoria, al di là di regalarle il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 anche in questa specialità, proietta la 25enne verso un record. Oltre ad essere la sua prima vittoria iridata negli 800 ed aver realizzato una doppietta storica con i 1.500, Quadarella vince gli 800 in una rassegna iridata 51 anni dopo l’ultima italiana a riuscirci, ovvero Novella Caligaris. Era il 9 settembre del 1973, e la nuotatrice si laureò campionessa del mondo con un tempo di 8’52”973.

“Una delle gare più faticose che abbia mai fatto”

A Rai Sport la trionfatrice di Doha ha commentato: “Ero davvero stanca. Ad un certo punto si è messa un po’ male la gara perché le altre sono partite veramente forte, sapevo che erano più veloci. Ho dato tutto, è stata una delle gare più faticose che abbia mai fatto ma sono veramente contentissima. Ho avuto più testa? Si, credo che questo sia dovuto anche ad un più di esperienza. Sentivo di non essere arrivata nel migliore della forma e l’esperienza mi ha aiutato molto e la voglia di ritrovarmi e devo dire che mi sono ritrovata benissimo”.