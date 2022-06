Mondiali nuoto, stavolta oro sfiorato: Martinenghi 2° nei 50 rana

21-06-2022 19:54

Questa volta solo tre centesimi di secondo non hanno permesso a Martenenghi di festeggiare un’altra medaglia d’oro ai Mondiali di Budapest. Dopo il primo posto nei 100 rana è arrivato comunque un ottimo argento nei 50 della stessa specialità.

Questa volta il tuffo ha tradito Martinenghi. Oro per l’americano Nic Fink, che è stato bravissimo soprattutto nei primi 25 metri, gestendo fino alla fine. Completa il podio un altro americano, Michael Andrews. Quinto posto, invece, per il 18enne Simone Cerasuolo, all’esordio in un mondiale.

Queste le parole di Martinenghi al termine della finale: “Questo argento ha due sapori: dolce per il podio, amaro perché ho sbagliato la partenza e ho lasciato i centesimi che probabilmente mi avrebbero consentito di vincere. Sono comunque contento per essermi avvicinato al personale e per la medaglia per cui avrei firmato cento volte alla vigilia del mondiale. Però adesso che ho assaporato l’oro e non intendo più accontentarmi”, conclude l’azzurro.