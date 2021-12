Mondiali nuoto vasca corta: splendido bronzo della staffetta 4x50 mista

20-12-2021 16:05

Ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi negli Emirati Arabi arriva la dodicesima medaglia di questa rassegna iridata per la nazionale italiana. Arriva uno stupendo bronzo nella 4×50 mista, che aumenta ancora di più il successo dell’Italia in questi Mondiali. Stiamo finendo il meraviglioso anno di sport azzurro proprio come abbiamo condotto l’estate, cioè con successo.

I quattro staffettisti sono Lorenzo Mora (23.24), Nicolò Martinenghi (25.30), Matteo Rivolta (21.05) e Lorenzo Zazzeri (20.29), che chiudono dunque con un crono complessivo di 1:30.78. Davanti agli azzurri solamente Russia e Stati Uniti che si sono aggiudicati l’oro con lo stesso tempo di 1:30.51 (nuovo record dei campionati).

Il crono dei primi non supera però il primato nazionale detenuto proprio dagli azzurri con 1:30.14 siglato a Kazan (Russia). Se non altro questo risultato certifica ancora una volta lo status raggiunto dalla nostra staffetta, ormai in grado di competere con tutti i migliori al mondo.

Con 12 medaglie, la nostra spedizione ha già eguagliato il bottino record dei Mondiali di Shanghai del 2006.

