16-10-2022 16:14

Anche con questo finale, è stata una bellissima prova per l’Italia. Il 4° posto distante solamente due punti dalla medaglia lascia tuttavia l’amaro in bocca alla coppia formata da Simone Consonni-Michele Scartezzini che non è perfetta specialmente nella prima parte di gara sprecando qualche chance, per poi far partire una stupenda e strenua rimonta nell’ultima parte della prova.

Il giro mostruoso nel finale ci rimette anche al 2° posto provvisoriamente, tuttavia la Gran Bretagna di Hayter e Wood ripete subito la grande prova degli azzurri e riesce a ribaltarla proprio all’ultima tornata.

La medaglia d’oro va alla Francia di Grondin e Benjamin Thomas che conquistano tutti gli sprint e, a loro volta, si prendono un giro sfruttando proprio l’azione dell’Italia. Sul podio ci finisce invece il Belgio con la coppia formata da van den Bossche-de Vylder, molto continua negli sprint.