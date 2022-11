28-11-2022 09:42

Oggi nona giornata del Mondiale di Qatar 2022. Si giocano le ultime seconde partite della fase a gironi. Oggi sono in programma 4 partite, con gli orari a cui ormai siamo abituati. In campo tutte le squadre dei Gruppi G e H: giocano Brasile e Portogallo.

Le partite in programma oggi e dove vederle in tv

ORA PARTITA TV 11:00 Camerun-Serbia Rai 2 14:00 Corea del Sud-Ghana Rai 2 17:00 Brasile-Svizzera Rai 1 20:00 Portogallo-Uruguay Rai 1

Le partite sono quindi trasmesse tutte in diretta tv dalla Rai: Rai1 o Rai2 a seconda del palinsesto e della rilevanza del match. Per vederle in streaming invece bisogna sempre appoggiarsi alla piattaforma RaiPlay

Le partite in programma oggi 28 novembre

Camerun-Serbia (ore 11.00)

Per il Girone G, quello del Brasile, si gioca una sfida importantissima che vede di fronte le due squadre sconfitte nella prima partita. La Serbia ha tenuto botta per un tempo al Brasile prima di incassare le due perle di Richarlison. Stojkovic che deve combattere contro gli infortuni di Vlahovic ma ripropone in campo Kostic, sa di avere a disposizione lo stesso una squadra molto ben assortita che può far bene. Importante però è intanto battere il Camerun e poi giocarsela nella partita finale contro la Svizzera. Il Camerun ai mondiali non è mai arrendevole con nessuno, anzi i Leoni Indomabili spesso hanno sovvertito il pronostico mettendo in campo non solo una forza fisica debordante, ma anche una qualità tecnica di tutto rispetto. Però Anguissa Nkoulou e gli altri per restare aggrappati al Qatar devono solo vincere, una non vittoria sarebbe una eliminazione quasi certa. Nel mentre il siluramento di Onana è arrivato come un fulmine a ciel sereno e rende tutto più complicato.

Corea del Sud-Ghana (ore 14:00)

Girone H, quello del Portogallo. Una partita sulla carta molto equilibrata. La Corea con il suo calcio frenetico si aggrappa a Kim e Son per fare i tre punti contro il Ghana. Gli africani sono una buona squadra, hanno messo in grande difficoltà il Portogallo all’esordio e sanno di poter fare il colpaccio. Il girone non è di quelli proibitivi ed è aperto a qualunque risultato.

Brasile-Svizzera (ore 17:00)

Il Brasile, grande favorito per la vittoria finale, vuole staccare il biglietto per il secondo turno con ampio anticipo. Per farlo devono sbarazzarsi della Svizzera, che al primo turno ha vinto contro il Camerun e quindi guida la classifica con 3 punti assieme ai verdoro. Sulla carta la differenza tra le due squadre è abissale per cui il risultato sembra essere scontato. Il Brasile si presenterà senza il suo top player Neymar, ma Tite ha a disposizione talmente tanti talenti che probabilmente l’assenza di O’ Ney non si sentirà. La Svizzera in caso di sconfitta non farà drammi e sa di potersi giocare poi la qualificazione all’ultima partita contro la Serbia

Portogallo-Uruguay (ore 20:00)

Ultima partita di giornata è Portogallo–Uruguay. Una partita delicatissima per entrambe ma soprattutto per i sudamericani che sono fermi a 1 punto in classifica, mentre i lusitani primi a 3 possono affrontarla con più serenità. CR7 va a caccia del suo ennesimo record, Leao scalpita per far vedere al mondo le sue qualità e con lui la nutrita serie di fenomeni della squadra. Però per fare bella figura dovranno superare una delle squadre più arcigne e rognose del calcio mondiale: una difesa bunker che si è fatta una fama nel corso degli anni. La Celeste è ambiziosa e vuole i tre punti.

FAQ A che ora gioca il Brasile? Alle 17 contro la Svizzera A che ora gioca il Portogallo? Alle 20 contro l'Uruguay Su che canale trasmettono Portogallo-Uruguay? Alle 20 su Rai1

