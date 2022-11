28-11-2022 10:27

Succede anche questo. Succede che a pochissimo dalla sfida del Camerun contro la Serbia, partita decisiva in programma oggi lunedì 28 novembre alle 11 André Onana non figuri a referto e che, dunque, sia escluso dal match determinante di questo Mondiale per la sua nazionale. La ragione, secondo quanto anticipa AFP, è clamorosa: a spingere alla sua esclusione della quale si conosce poco e nulla sarebbero state ragioni disciplinari.

Onana fuori da Camerun-Serbia

“Onana è stato tolto dal girone, ci complichiamo un po’ la vita” , ha spiegato all’AFP una fonte della Federcalcio camerunese (Fécafoot), precisando che il portiere dell’Inter è stato sostituito da Devis Epassy, ​​che gioca nell’Abha, in Arabia Saudita.

Motivo esclusione Onana ignoto: pare si tratti di ragioni disciplinari

Il motivo e la durata della sua esclusione non sono stati specificati nel dettaglio, dalla stessa fonte anche se pare che all’origine della causa di questa notizia clamorosa vi sia un comportamento del giocatore; sulla durata e sulla ragione specifica, ripetiamo, non vi sono dettagli.

Detentore dell’ultima Coppa d’Africa, conclusa al terzo posto, André Onana (che milita nell’Inter) è considerato tra gli estremi difensori più competiti sulla scena internazionale, ma ciò non ha evitato il primo ko subito dal Camerun ad opera della Svizzera, in questo Mondiale.

Poco fa l’indiscrezione e la conferma della decisione che lo riguarda e che lo mette fuori dalla rosa dei giocatori in rosa per questa seconda, già determinante, gara.

