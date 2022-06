Mondiali, prima medaglia azzurra: bronzo per la staffetta

18-06-2022 20:38

A Budapest è arrivata la prima medaglia per l’Italia del nuoto. La staffetta maschile azzurra 4×100 stile libero ha conquistato una splendida medaglia di bronzo: il quartetto azzurro composto da Frigo, Miressi, Zazzeri e Ceccon finisce alle spalle solo di Stati Uniti e Australia.

Davanti a tutti si confermano i campioni olimpici e primatisti mondiali degli Stati Uniti in 3’09″34, con la prima frazione più veloce di tutti del campione Calaeb Dressel in 47″67. Tornando in casa, altro acuto comunque del quartetto tricolore, che aveva dimostrato grandi cose già a Tokyo col secondo posto. Per Ceccon arriva anche il record italiano nei 50 farfalla.

Domani seconda giornata di gare con le finali dei 100 rana maschili, 100 delfino femminili, 50 delfino maschili e 200 misti femminili. C’è grande attesa per la rana con Martinenghi, oggi col miglior tempo: un successo lo renderebbe il primo italiano a vincere una medaglia d’oro iridata in una specialità che non sia stile libero o misti.