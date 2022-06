Mondiali Qatar 2022: Costa Rica ultima squadra a qualificarsi

14-06-2022 23:53

È la Costa Rica la trentaduesima e ultima squadra a qualificarsi per i Mondiali di Qatar 2022. La nazionale centroamericana, quarta nel raggruppamento del Nord e Centro America, ha vinto per 1-0 lo spareggio disputato a Doha, proprio in Qatar, con la Nuova Zelanda, vincitrice della zona dell’Oceania. Per la Costa Rica è la sesta partecipazione ai Mondiali, la terza consecutiva: a decidere è stato un gol dopo soli tre minuti di Joel Campbell, ex Frosinone attualmente al Monterrey ma con un passato anche con Betis Siviglia, Sporting Lisbona, Arsenal e Villarreal.