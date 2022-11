22-11-2022 10:46

Un veterano a caccia del suo primo Mondiale. Angel Di Maria arriva carico, e riposato, alla sua quarta e ultima partecipazione ai Mondiali. In Qatar 2022 per El Fideo sarà l’ultima occasione, così come per molti della sua Argentina, primo fra tutti Messi, per alzare quella “maledetta” Coppa del Mondo che manca all’Albiceleste dal lontano 1986 a firma Diego Armando Maradona.

Mondiali Qatar 2022: Di Maria riposato dopo il “rodaggio” Juve

Angel Di Maria arriva al suo quarto e ultimo Mondiale all’età di 34 anni (35 il prossimo febbraio 2023). Uno dei giocatori più forti degli ultimi 10 anni che ha deliziato il palato di grandi squadre, Manchester United, Real Madrid e Psg. Arriva in Qatar, carico e riposato, come detto, ma anche con qualche velo di polemica che ha seguito il suo arrivo tanto osannato alla Juventus.

Una prima parte di stagione da assente non proprio e non sempre giustificato per El Fideo. Oltre agli infortuni frequenti ha pesato sul suo rendimento in bianconero quel rosso preso a Monza con la squadra nel pieno del periodo di crisi e di assenze al termine di un primo tempo evanescente concluso anzitempo per un fallo di reazione evitabilissimo.

“Si è preservato per i suoi ultimi Mondiali” è la frase che ha agitato molte delle discussioni su di lui da parte dei tifosi juventini. Tesi in parte avvalorata dalle parole di Max Allegri tra le ultime due gare di campionato, Verona e Lazio, in Di Maria è tornato a giocare anche se solo per pochi minuti nel finale. Ora El Fideo pare essere pronto, a lanciare la sua sfida alla Coppa del Mondo, la sua ultima, da poter provare a portare a casa.

Mondiali Qatar 2022: Di Maria, la quarta volta sarà quella buona?

Di Maria simbolo della Nazionale argentina, con cui ha vinto un oro Olimpico a Pechino nel 2008 e una Copa America nel 2021. In quell’occasione Di Maria segnò il gol decisivo nella finale col Brasile. Facile pensare che El Fideo arrivi in Qatar con l’obiettivo dichiarato di completare la sua bacheca personale con la Coppa del Mondo mai vinta nelle precedenti tre esperienze con l’albiceleste.

Mondiali Qatar 2022: Di Maria e la finale 2014 mai giocata

Di Maria e quella finale Argentina-Germania. L’edizione dei Mondiali del 2014 in Brasile fu particolarmente amara per Angel di Maria. Dopo aver segnato il gol decisivo per il passaggio degli ottavi di finale contro la Svizzera, nei quarti di finale El Fideo si fa male. Dovrà guardare dalla panchina i suoi compagni di squadra giocarsi la finale e soprattutto la finale. Di Maria recuperato non viene schierato e vede la sua Argentina sconfitta dalla Germania senza poter dare il suo contributo alla causa albiceleste.