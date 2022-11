16-11-2022 21:48

È un Angel Di Maria già in forma Mondiale, quello che ha messo in mostra tutto il proprio repertorio e l’immensa classe nella gara che oggi pomeriggio ha visto la Nazionale argentina rifilare una sonora manita agli Emirati Arabi Uniti. Il Fideo è stato protagonista assoluto del match e, sui social, non sono mancate durissime critiche da parte dei tifosi della Juventus.

Qatar 22, esordio soft per Messi e compagni

L’atteso esordio al Mondiale dell’Argentina, martedì 22 alle 11 ora italiana, vedrà Messi e compagni confrontarsi con l’Arabia Saudita, in una gara che, almeno sulla carta, non dovrebbe avere storia. L’albiceleste arriva in Qatar tra le pretendenti maggiormente accreditate per il successo finale. E non potrebbe essere altrimenti, visto il tasso tecnico degli interpreti a disposizione di Lionel Scaloni.

Juve, un avvio difficile per Di Maria

Nonostante un avvio di stagione travagliato e tempestato di infortuni, tra le stelle c’è, senza ombra di dubbio, l’esterno offensivo della Juventus, Angel Di Maria. Arrivato a Torino con un ricco contratto annuale da oltre 7 milioni di euro, dopo aver archiviato l’esperienza al Psg, il classe ’88 ha faticato e non poco sotto la Mole.

Fin qui, in bianconero il Fideo ha collezionato appena dieci presenze tra Serie A e Champions League, condite da un gol, quattro assist, ma soprattutto da un’espulsione ingenua, con la gomitata rifilata ad Armando Izzo nella sconfitta bianconera contro il Monza che gli è costata anche due turni di squalifica, e una mezza infinità di guai fisici. Nell’ultimo mese, Di Maria non è praticamente mai stato a disposizione di Massimiliano Allegri.

Emirati Arabi Uniti-Argentina 5-0, Di Maria on fire

Oggi, però, indossata la divisa della nazionale argentina, i problemi fisici è parso come se non ci fossero mai stati e, Di Maria ha, praticamente da solo, spazzato via la comunque modesta selezione degli Emirati Arabi Uniti, sommersa sotto un rotondo 5-0 dall’albiceleste, grazie alla doppietta del Fideo e ai gol di Messi, Alvarez e Correa.

Per il talento di Rosario una prova maiuscola impreziosita, oltre che dalle due marcature personali (la prima da favola), anche da un assist al bacio per Leo Messi in appena 45′ in campo. Sui social, le immagini del Fideo rinato come magicamente fanno letteralmente infuriare i tifosi della Vecchia Signora, che non mancano di commentare con rabbia.

Tifosi della Juventus furibondi con Di Maria

Qualcuno scrive: “Ad ogni gol di Di Maria il mio odio per l’Argentina aumenta” e ancora: “El Fideo che prende lo stipendio solo per giocare in nazionale“, “Alla Juve ormai vengono per prendere i mln se ne fregano si fanno un paio di anni poi viaaa”, “Ecco perché alla Juve non giocava si è venuto a prendere solo i soldi“, “A Gennaio poi si rompe di nuovo “. Non manca chi vede il bicchiere mezzo pieno e commenta: “Speriamo che, da gennaio, giochi sempre così Di Maria”, ma la maggior parte dei messaggi ha poca aderenza alla comprensione.

“Ma era rotto solo per la Juventus? Poi dicono che le società di calcio sono in crisi”, sottolinea un altro tifoso e poi: “No maaaa….non si risparmiavano…noooooo…un mondiale pagliacciata che condiziona i campionati…una vera m****”, “Rotto fino a due giorni fa….oggi in forma strepitosa!!!! Li manderei a quel paese tutti!!!!”, “Spero di Maria non giochi mai più nella Juve“, “Si è riposato per la nazionale, guarda come sta fresco”, “Speriamo tu faccia tutto l’anno in tribuna….falso”, “Certo che è in forma con noi si è riposato….“.