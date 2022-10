Di Maria rassicura la Juventus, reazione a sorpresa del web bianconero

27-10-2022 18:55

Che gli argentini abbiano un legame particolare con la propria terra, in particolare quando ne sono lontani, è cosa risaputa. Ma che questo possa influenzare le scelte di un calciatore professionista, sotto contratto con uno dei più importanti club europei, è tutto da dimostrare. E’ stato infatti molto chiaro, Angel Di Maria, rispondendo a voci, speculazioni, indiscrezioni, si sono sprecate nelle ultime ore e che naturalmente hanno destato preoccupazione nei tifosi della Juventus.

Di Maria non ci sta e replica

“Non sono abituato a dare spiegazioni quando leggo queste bugie, ma è ora di darle – ha scritto El Fideo su Instagram – non so chi ha inventato le voci che parto a gennaio, le mie dichiarazioni che avete letto e sentito dove dico che andrò in pensione al Rosario Central (il club da cui sono partito) sono recenti, ma sono dichiarazioni che ho fatto dal giorno in cui sono arrivato per la prima volta a giocare qui in Europa nel 2007 . Ciò non significa che voglio partire oggi, né partirò a gennaio, per favore smettete di inventare notizie, sono molto felice in questo grande club, molto felice in questa città e quando sarò di nuovo in forma, darò alla squadra il meglio di me come ho sempre fatto quando ho giocato qui e in tutte le altre squadre dove sono stato”.

Di Maria divide i tifosi della Juve

Una presa di posizione chiara e netta, che naturalmente è stata accolta positivamente dal web bianconero, il quale si aspetta infatti molto da lui. Due infortuni muscolari e due giornate di squalifica per il rosso rimediato a Monza, hanno infatti consentito di ammirare soltanto qualche piccolo sprazzo della sua immensa classe. Come infatti sottolinea Giuseppe: “Ok adesso rientra presto e fai quello che riesci a fare meglio. Abbiamo bisogno della tua classe. Sempre che Allegri non ti metta terzino sinistro”. Mentre Davide ironizza: “Torna presto , allegri ha bisogno di un sostituto per de sciglio”.

Juve, il web ha più di un dubbio

Ma resta un velo di diffidenza nel web bianconero. Gaspare infatti sottolinea: “Veloce però! Perché a giugno il tuo contratto scade e non hai ancora dato nulla al club”. Danilo aggiunge: “Per me può essere anche verità, se ne vada lui insieme a tutti quelli che usano la Juve per il mondiale. Senza fare nomi Pogba.. Dopo la strizzata fatta dell’operazione doveva essere cacciato via all’istante”. E Davide si unisce al coro: “Mah ti dirò se fosse che vuole andarsene a gennaio dubito che i tifosi si strappino i capelli per lui sta più fuori che in campo”.

Di Maria: più no che sì

Elia capeggia il partito degli scontenti: “Se tra un post e un intervista magari ci dedica 90 minuti ne saremmo lieti”. Ed Enzo lo segue a ruota allargando il discorso: “Può anche andare se vuole, dentro tutti i giovani che abbiamo con il rientro di Rovella, Pellegrini e Cambiaso, via Cuadrado, Sandro, Mckennie e tutti gli altri che non danno il massimo e soprattutto che creerebbero problemi al nuovo allenatore”. E Mariopio conclude: “La Juventus merita più rispetto. Di Maria è venuto a Torino senza motivazioni. Già il tira e molla sulla durata del contratto fa capire tante cose. I giocatori vanno la Juventus resta”.

