Allegri a Roma non solo per gli Internazionali: all’orizzonte un incontro con i Friedkin per la panchina giallorossa

Il tecnico, grande appassionato di tennis, in arrivo nella Capitale per il torneo al Foro Italico: è l’occasione per un faccia a faccia con i proprietari del club?

Massimiliano Allegri è atteso in questi giorni a Roma per assistere agli Internazionali di tennis, sport di cui è grande appassionato: il viaggio nella Capitale, però, potrebbe servire anche per incontrare i Friedkin, proprietari della Roma, interessati a lui come prossimo allenatore dei giallorossi.

Allegri in arrivo a Roma per gli Internazionali

Non c’è solo il calcio nella vita di Massimiliano Allegri. Oltre all’ippica, di cui è esperto, l’ex tecnico della Juventus coltiva una grande passione per il tennis: non a caso in questi giorni è atteso a Roma, dove sono in svolgimento gli Internazionali, torneo che sabato ospiterà la prima partita di Jannik Sinner dopo la squalifica per violazione del protocollo antidoping. La visita di Allegri nella Capitale, però, potrebbe spingersi oltre i campi in terra battuta del Foro Italico.

Allegri a Roma: all’orizzonte incontro con i Friedkin

Secondo il Messaggero, infatti, il viaggio di Allegri potrebbe essere motivato anche dalla volontà del tecnico di incontrare i vertici della Roma, club a caccia di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Allegri rientra tra i candidati preferiti dei Friedkin, i proprietari del club giallorosso, che pensarono di affidargli la squadra già dopo l’esonero di Ivan Juric, salvo poi rinunciarvi per questioni di budget.

Con Daniele De Rossi – il primo tecnico esonerato quest’anno dalla Roma, ancora sotto contratto con il club giallorosso – che potrebbe a breve trovare un’altra squadra, alleggerendo il monte ingaggi della società, ottenere il sì di Allegri non risulterebbe più impossibile per la Roma.

Roma, oggi Dan Friedkin nella Capitale

In attesa di Allegri, oggi a Roma arriverà Dan Friedkin dopo una sosta nei giorni scorsi in Svizzera. Ufficialmente, il viaggio del proprietario del club è motivato dalla necessità di affrontare alcuni temi di ordine progettuale – c’è la questione stadio da affrontare col Comune – e organizzativo, con la nomina di Jason Morrow al ruolo di Chief Financial Officer. Ma chissà che Friedkin non riesca a inserire tra i suoi impegni anche un faccia a faccia con Allegri, magari tra un set e l’altro degli Internazionali.