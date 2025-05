Roma, Dybala torna a parlare di addio: a tentarlo è Paredes, “ambasciatore” del Boca 

L’attaccante ha ammesso di pensare al ritorno in Argentina: il connazionale preme perché apra alla corte degli Xeneizes

Paulo Dybala torna a parlare di un possibile addio alla Roma: intervistato in Argentina, l’attaccante ha ammesso di pensare ad un ritorno in patria, pressato anche dal compagno di squadra Leandro Paredes che lo vorrebbe al Boca Juniors.

Roma, Dybala pensa all’addio e al ritorno in Argentina

Attualmente infortunato, Paulo Dybala ha ancora un anno di contratto con la Roma, tuttavia continuano a circolare voci di un possibile addio dell’attaccante nel prossimo calciomercato estivo. Intervistato dal giornalista argentino Gaston Edul, Dybala ha effettivamente ammesso di pensare ad un ritorno in patria. “Tengo una porta aperta per il ritorno in Argentina, ma ancora non lo so”, ha dichiarato l’attaccante.

Roma, Paredes spinge Dybala al Boca Juniors

Nella conversazione col giornalista, però, Dybala ha anche rivelato che a premere per il suo addio alla Roma è, paradossalmente, proprio un suo compagno di squadra in giallorosso. “Leandro Paredes mi fa pressione per andare al Boca – ha aggiunto Dybala – La verità è che ancora non so cosa farò in futuro. Dipende anche dal lavoro e della famiglia”.

Roma, Paredes fuori dal progetto

Il centrocampista, d’altra parte, è ormai fuori dal progetto della Roma: Paredes non ha più giocato dal derby con la Lazio, secondo la Gazzetta dello Sport anche per ragioni legate all’accordo tra la Roma e il Psg, secondo cui scatterebbe l’obbligo di riscatto per i giallorossi al raggiungimento delle 80 presenze negli ultimi 2 anni (ora è a quota 79).

In questa situazione, dunque, non appare così strano che Paredes faccia pressione perché Dybala vada al Boca, squadra in cui il centrocampista è cresciuto e in cui aspira egli stesso a tornare nella prossima stagione, attraverso un accordo tra gli Xeneizes e il Psg, proprietario del suo cartellino fino a giugno 2026.

Dybala, la rivelazione sul gol di Soulé nel derby

Nell’intervista a Edul, Dybala ha rivelato un retroscena legato al gol segnato dal connazionale Mathias Soulé contro la Lazio. “Nel riscaldamento gli avevo detto di aprire un po’ il piede quando calciava – le parole della Joya -. Il merito del gol è il suo ma io gli avevo dato questo consiglio”.