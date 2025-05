Real Madrid, Allegri in panchina se Xabi Alonso rifiuta: l'indiscrezione dei media spagnoli per il dopo-Ancelotti

Secondo il portale Fichajes.net, Florentino Perez potrebbe puntare sul tecnico ex Juventus per sostituire Ancelotti se l'accordo con l'attuale allenatore del Bayer Leverkusen non dovesse andare in porto

Se ne parlò tanto, a suo tempo, e in più di un’occasione. Massimiliano Allegri è sempre stato uno dei prediletti di Florentino Perez, tanto che in più di una circostanza il tecnico livornese sarebbe stato ad un passo dalla panchina spagnola.

Allegri-Real Madrid, il grande rifiuto del 2021

Lo rivelò lo stesso Allegri nel 2022, in un’intervista a GQ Italia: “Avevo già firmato un accordo con il Real Madrid nel 2021. Poi la mattina ho chiamato il Presidente e gli ho detto che non sarei andato perché avevo scelto la Juventus. Mi ha ringraziato. Da quando mi ha chiamato la Juventus a maggio non ho avuto nessun dubbio”. Il secondo triennio in bianconero non avrebbe poi eguagliato i primi cinque anni, da d’altronde sarebbe stata impresa ardua per chiunque. Una scelta di cuore, quella del tecnico toscano, che non seppe dire di no al suo vecchio amico Andrea Agnelli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Allegri, la scelta di cuore per la Juventus

“Alla fine, con la morte nel cuore, decise di non farlo – avrebbe confermato poi l’agente di Allegri, Branchini – è stato un atto doloroso per entrambi. Non firmò per un altro club che gli offriva di più, ma scelse di rimanere in Italia perché due cose coincidevano: una questione familiare e la proposta della Juventus di tornare. Le due cose hanno coinciso e lui ha scelto di non lasciare Torino”.

Real Madrid, obiettivo Xabi Alonso

Il Real Madrid optò poi per un altro italiano, Carlo Ancelotti: scelta che migliore non avrebbe potuto essere, ma adesso i blancos si trovano in una situazione analoga a quella del 2021. In pole position per prendere il posto di Carlo c’è Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen il cui contratto scade nel 2026. Come riporta Sky France, il tecnico spagnolo ha una clausola speciale inclusa nel suo contratto che gli consentirebbe di lasciare il club se arrivasse la chiamata del Real Madrid. Le trattative tra Xabi Alonso e il Real Madrid sono ancora in corso e, ci sono ancora molti dettagli da definire tra le due parti.

Allegri “piano B” del Real Madrid

E una società importante come il Real Madrid non può restare “scoperta”: ci vuole sempre, almeno un piano B, se la prima ipotesi dovesse sfumare. E in questo caso il piano B avrebbe – stando a quanto riporta il portale Fichajes – il nome di Massimiliano Allegri. D’altronde lo ha confermato il mentore di Allegri, Giovanni Galeone, qualche giorno fa a Radio Kiss Kiss: “”Ci sono molti movimenti in corso: il Real Madrid, il Bayer Leverkusen, probabilmente anche il Manchester United, il Tottenham oltre a tante altre squadre che stanno cercando nuovi allenatori, come Milan e Roma, come è noto. Di conseguenza, ci saranno grandi cambiamenti tra le panchine, e secondo me le telefonate cominciano ad arrivare già adesso”.