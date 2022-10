25-10-2022 09:50

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Infortuni uno dietro l’altro, un cartellino rosso costato due giornate di squalifica che gli ha fatto saltare anche il big-match a San Siro col Milan, le voci su un possibile screzio con Allegri, la sensazione che sia venuto a Torino a svernare qualche mese con in testa solo il Mondiale. Da tempo Angel Di Maria è nel mirino dei tifosi che solo poche volte finora hanno potuto ammirare la sua classe. Un solo vero giorno di gloria, quello in Champions contro il Maccabi quando fornì tre assist deliziosi, e tante pause ma adesso a far infuriare i tifosi contro il Fideo arriva anche una foto via social.

Juventus, Di Maria posta una foto con la maglia dell’Argentina

In altri tempi probabilmente sarebbe passata inosservata, ma in un momento così delicato per la Juve, che stasera in Champions si gioca tutto o quasi contro il Benfica, anche una palla di neve può diventare valanga. Specie per chi come Di Maria era già nel mirino.

Di Maria, per ragioni pubblicitarie probabilmente, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con la maglia dell’Argentina mentre espone in bella mostra i nuovi scarpini albicelesti. Cosa che non è piaciuta affatto ai tifosi della Juventus.

Juventus, Di Maria contestato dai tifosi

Fioccano reazioni acide sul web: “pensa alla Juve Angel, che hai fatto quattro partite in tre mesi”, oppure: “Sei venuto a farti le ferie a Torino a 7 milioni per giocare 2 partite intere in 3 mesi. Lo stipendio te lo paga la Juve” e ancora: “Sei il degno erede di quel parassita di Ramsey. Pensa a giocare che state facendo la figura dei pagliacci che pensano solo ai soldi!!” o anche:: “Proprio Concentrato sul mondo Juve Angel”.

Nessuno dei tifosi è disposto a perdonarlo: “Mai più uomini come te, mai” e addirittura: “Speriamo che lo salti sto mondiale”. Infin c’è chi scrive: “Una domanda, ma che sei venuto a fare alla Juventus e soprattutto chi ti ha cercato, si può sapere? Facci un favore, dopo il Mondiale non tornare, non abbiamo bisogno di giocatori che pensano solo ai propri interessi come te che per adesso, guadagni 23.000 euro al minuto, ciò che la stragrande maggioranza degli italiani percepisce in due anni! Un po’ di vergogna no?”.