Angel Di Maria sarà costretto a uno stop di almeno 20 giorni. Gli esami strumentali, a cui si è sottoposto in mattinata il Fideo al J Medical per valutare l’entità dell’infortunio che ha obbligato il Fideo ad alzare bandiera bianca dopo appena 24′ nel match di Champions League perso dalla Juventus contro il Maccabi Haifa, hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra.

Di Maria, piccolo sospiro di sollievo

Piccolo sospiro di sollievo, dunque, per i bianconeri, che potrebbero anche ritrovare il fuoriclasse argentino prima della pausa. La data cerchiata in rosso sul calendario per un possibile rientro in campo è il prossimo 6 novembre. Non un giorno come tanti, ma quello del derby d’Italia che vedrà l’Inter di Simone Inzaghi fare visita alla Juventus. Non fosse il 6, appuntamento rimandato di una settimana, per le ultime due gare prima del Mondiale, a casa dell’Hellas il 10 e all’Allianz contro la Lazio tre giorni più tardi.

Juventus, la speranza di Di Maria

La speranza di Massimiliano Allegri è certamente quella di riavere Di Maria in tempo a novembre, quella prioritaria dell’ex PSG, con molta probabilità, è non dire addio al Mondiale in Qatar, che potrebbe anche essere l’ultimo della sua carriera. Di certo, il Fideo salterà il derby di sabato con il Torino, poi le gare con Empoli e Lecce in campionato e i due fondamentali impegni in Champions con il Benfica e, esattamente come all’andata, con il suo passato più recente: il Paris Saint Germain.

Juventus-Di Maria, un matrimonio fin qui da dimenticare

Fino a oggi, il matrimonio tra l’argentino e la Vecchi Signora non è stato dei più felici. Al nuovo stop stagionale occorre, infatti, aggiungere le due gare saltate per squalifica dopo la gomitata rifilata a Izzo nella gara contro il Monza. Sulle tredici gare totali disputate dai bianconeri in stagione, Di Maria ne ha disputate sette, ma sempre e solo spezzoni, con appena 330′ all’attivo. Dati che, dopo l’ennesimo infortunio, hanno scatenato l’ira dei tifosi della Juve.

Juventus, i sospetti dei tifosi su Di Maria

Sui social qualcuno sarcasticamente scrive: “Secondo me Di Maria rientrerà giusto per la prima partita della sua nazionale al Mondiale. E starà benissimo” e un altro tifoso propone: “Se ancora in garanzia, si potrebbe darlo indietro e provare con un usato sicuro o meglio con qualcosa di nuovo”, e ancora: “Riposato ed in forma smagliante per il Mondiale“, “Questo sta a pensare solo al Mondiale“, “Torna al top per il Mondiale, tutto come da copione“.

Juventus, tifosi contro la società

Non manca chi critica le scelte della società e di Cherubini e scrive: “Questo vi fa capire che paccone clamoroso che abbiamo preso. Cherubini si è giocato tutto con questo acquisto. Spero che si riesca a prendere un ds VERO ….”, e poi: “Perché Cherubini è solo un Paratici un po’ più scarso”, “Se compri giocatori in età da pensionamento e li carichi di soldi questi sono i risultati!”, “Il bello è che hanno mandato via Dybala per lo stesso motivo”, “Acquisto completamente inutile, basta ex giocatori, meglio i giovani integri e con ingaggi più bassi”.