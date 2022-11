19-11-2022 11:57

Giovani talenti nel mirino. Quali potrebbero essere le migliori occasioni tra i gioiellini dei Mondiali in Qatar per Juve, Milan e Inter? Da tempo le big della serie A rincorrono il proposito di svecchiarsi. Quella che ha iniziato a farlo con lungimiranza è il Milan, campione d‘Italia nel segno dei giovani. Un po’ più indietro, per usare un eufemismo, sono invece Juventus e Inter. E allora quale miglior opportunità del Mondiale per scovare stelle e stelline del panorama internazionale?

Mondiali Qatar 2022, le stelline che piacciono alla Juve

Un possibile protagonista dei Mondiali su cui la Juve ha già buttato un occhio è Antonio Silva, difensore classe 2003 del Portogallo e del Benfica. I bianconeri si sono accorti delle sue qualità dopo aver subito un suo gol in Champions League. Dalla difesa all’attacco: un talento di cui si dice un gran bene è Xavi Simons, 19enne cresciuto nel Barcellona, acquistato dal Psg e girato in prestito al Psv Eindhoven, in patria. Fin quando a Parigi ci saranno i fenomeni, non avrà spazio: la Juve o anche altre big italiane potrebbero accoglierlo in prestito.

Milan, occhi su due giovani dei Mondiali di Qatar 2022

Anche il Milan segue con grande interesse la kermesse qatariota. Maldini e Massara hanno già segnato due nomi sul loro taccuino: quello di Noah Okafor, 22enne attaccante svizzero del Salisburgo, che potrebbe rappresentare l’alternativa a Leao qualora la querelle rinnovo col portoghese dovesse approdare a un punto morto. Piace pure Jonathan David, centravanti classe 2000 del Lille già al centro di qualche discussione coi rossoneri nei mesi scorsi. Fuori portata sembra invece il 18enne Moukoko, grande speranza della Germania in scadenza col Borussia Dortmund: sull’attaccante, la cui famiglia è originaria del Camerun, ci sono diverse big di Premier, oltre alle “solite” Barcellona e Psg.

L’Inter e i talenti dei Mondiali di Qatar 2022 nel mirino

Anche l’Inter è in corsa per una stellina annunciata di Qatar 2022: il duttile centrocampista Musah, 19 anni, di proprietà del Valencia. Un altro centrocampista che farebbe al caso dei nerazzurri è Giovanny Reyna, come Musah di nazionalità statunitense, faro del Borussia Dortmund: ha appena 20 anni. Moto perpetuo della mediana della Svizzera (e degli Young Boys) è un altro 20enne, Fabian Rieder. Addirittura pù giovane di un anno è Bilal El Khannous, trequartista nato in Belgio ma in forza al Marocco, punto di forza del Gent: tecnica e visione di gioco le sue armi migliori.