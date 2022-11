Nonostante la pausa per i mondiali di Qatar 2022, la Juventus nella persona di Maurizio Arrivabene sta sondando alcuni profili di mercato per fornire a Massimiliano Allegri giocatori di qualità per tentare la risalita in campionato a partire da gennaio.

Juventus, Arrivabene sonda Karsdorp

Uno dei profili sondati in queste ore dalla Juventus è Rick Karsdorp, in uscita dalla Roma dopo che lo stesso Mourinho lo ha invitato a trovarsi un’altra squadra a gennaio. Il laterale destro è valutato dalla Roma 17 milioni di euro, tuttavia Arrivabene sarebbe disposto ad offrire solo un prestito con diritto di riscatto a non più di 13-14 milioni.

Juventus, nel taccuino di Arrivabene anche Meunier

Tra la rosa di nomi visionati da Arrivabene e Cherubini, secondo la Gazzetta dello Sport, vi è anche Thomas Meunier. Il francese andrà a scadenza nel 2023 con il Paris Saint Germain, quindi con un piccolo indennizzo il classe ’91 potrebbe accasarsi a Torino visti i buoni rapporti tra i parigini ed i bianconeri (vedasi l’affare Paredes). Tuttavia vi è la concorrenza agguerrita del Borussia Dortmund, e bisogna accelerare i tempi per assicurarselo.

Juventus: in Italia occhio a Horn dello Spezia

Rimanendo in Italia, e forse la soluzione più economica e probabilmente in prospettiva, il terzo nome seguito è Emil Holm dello Spezia, che ben sta facendo con la squadra ligure e sarebbe valutato attorno ai 3 milioni. Tuttavia, il club allenato da Luca Gotti non vorrebbe privarsene a metà stagione, con i discorsi di un eventuale acquisizione che sarebbero rimandati nella sessione estiva.