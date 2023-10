Mondiali rugby, la situazione nei quattro gironi: l'Italia si qualifica se

Azzurri ancora in corsa per la qualificazione ai quarti dei Mondiali di rugby, ma devono battere la Francia: già qualificate Sudafrica, Galles e Inghilterra.

Ultimo aggiornamento 02-10-2023 14:06

Manca l’ultima giornata per la conclusione della fase a gironi dei Mondiali di rugby. Due partite per ogni pool per delineare chi, tra le cinque nazionali di ogni raggruppamento, accederà ai quarti di finale. Tre le squadre già qualificate: Sudafrica, Galles e Inghilterra. Vicinissime al traguardo Irlanda, Fiji, Francia e Nuova Zelanda, mentre Giappone e Argentina daranno vita a un drammatico confronto diretto dal sapore di spareggio. E l’Italia? Dopo la Caporetto con gli All Blacks, ci sono ancora delle speranze. Ecco cosa devono fare gli Azzurri per centrare quella che sarebbe la prima, storica qualificazione ai quarti di sempre.

Italia, serve l’impresa contro la Francia

Difficile essere ottimisti dopo il terrificante 96-17 incassato venerdì scorso dalla Nuova Zelanda, eppure l’Italia di Kieran Crowley è pienamente in corsa per il passaggio del turno. Basta battere la Francia in casa sua a Lione venerdì sera (inizio alle 21), evitando però che i transalpini conquistino due punti di bonus per aver realizzato quattro mete e per aver contenuto le dimensioni del ko entro i sette punti: che ci vuole? In fondo sono soltanto dieci anni che gli Azzurri non battono i Bleus, impresa riuscita appena tre volte in tutta la storia (la prima proprio in Francia, a Grenoble, nel 1997).

Al di là dei precedenti negativi e della fiducia in attenuazione, l’Italia è esattamente nella situazione in cui avrebbe voluto ritrovarsi a inizio Mondiali, anche se il rovescio contro gli All Blacks ha frantumato tutte le certezze e le ambizioni che Capuozzo, Ioane e soci avevano alimentato con le nette vittorie ai danni di Namibia e Uruguay. Tanto che già qualcuno – l’inglese Ashton – ha riproposto il “solito”, stucchevole tormentone: “L’Italia merita di giocare il Sei Nazioni? La disparità di risorse rispetto ad altre nazionali di Tier 2 (il secondo livello del rugby) è evidente”.

Rugby, la situazione nel girone A

Oltre a Francia-Italia, nella Pool A si gioca anche il confronto tra Nuova Zelanda e Uruguay, in programma giovedì 5 ottobre alle 21 e che apre l’ultima giornata di incontri della prima fase dei Mondiali. Dopo aver travolto l’Italia, gli All Blacks devono completare l’opera contro i Teros. Vincendo col punto di bonus (poco più di una formalità), si garantirebbero un posto nei quarti di finale, dove però da seconda classificata del girone affronterebbero con tutta probabilità l’Irlanda. Non che la situazione migliorerebbe di molto arrivando primi: ci sarebbe il Sudafrica.

Pool A, l’ultima giornata e la classifica

5/10 ore 21: Nuova Zelanda-Uruguay

6/10 ore 21: Francia-Italia

Francia 13 punti, Nuova Zelanda e Italia 10, Uruguay 5, Namibia* 0.

Mondiali, la situazione nel girone B

Gli Springboks, regolando con autorevolezza Tonga (49-18 il risultato) hanno già chiuso le loro fatiche nel girone e ora sono pronti a mettersi comodi e a gustarsi Irlanda-Scozia, sperando in un “favore” degli scozzesi: una sconfitta senza punti di bonus degli irlandesi, infatti, regalerebbe a Kolisi e soci il primo posto nel raggruppamento. Irlanda-Scozia che si gioca sabato 7 (ore 21) a Saint-Denis. Per evitare l’eliminazione la Scozia ha un solo risultato a disposizione: la vittoria, negando punti di bonus agli irlandesi. Missione quasi impossibile, visto soprattutto lo stato di forma eccezionale di Sexton e soci. Domenica si gioca anche Tonga-Romania, in lotta per evitare l’ultimo posto.

Pool B, l’ultima giornata e la classifica

7/10 ore 21: Irlanda-Scozia

8/10 ore 17.45: Tonga-Romania

Sudafrica* 15 punti, Irlanda 14, Scozia 10, Tonga e Romania 0.

Mondiali, Fiji a un punto dai quarti nel girone C

Nel gruppo C al Galles basta un punto per avere la certezza del primo posto e a Fiji ne basta uno per strappare la qualificazione all’Australia. I Dragoni affrontano la Georgia (sabato alle 15 a Nantes), squadra che ha vinto l’ultimo precedente lo scorso anno a Cardiff. Lelos scottati dal pareggio col Portogallo e dalla rocambolesca sconfitta con Fiji e già tagliati fuori dalla corsa per i quarti. A proposito di Fijj, il match col Portogallo (domenica alle 21 a Tolosa) è l’ultimo ostacolo verso la qualificazione. Basta un punto per riportarsi davanti all’Australia di Eddie Jones, già battuta nello scontro diretto ma ancora miracolosamente in corsa dopo il sofferto 34-14 sui lusitani.

Pool C, l’ultima giornata e la classifica

7/10 ore 15: Galles-Georgia

8/10 ore 21: Fiji-Portogallo

Galles 14 punti, Australia* 11, Fiji 10, Georgia 3, Portogallo 2.

Rugby, spareggio Argentina-Giappone nel gruppo D

Nell’ultimo girone l’Inghilterra, già certa del primo posto, è attesa dall’ultimo confronto contro Samoa: ai quarti gli inglesi potrebbero ritrovare i figiani, che in un test premondiale a Twickenham, meno di due mesi fa, hanno inflitto loro una cocente sconfitta. Domenica 8 alle 13, a Nantes, va in scena il confronto diretto tra Argentina e Giappone per il secondo posto, una sorta di “ottavo di finale” non ufficiale. Chi vince passa, in caso di pareggio la spunterebbero i Pumas per la differenza punti. Sudamericani reduci dalle vittorie su Samoa e Cile, mentre il Giappone nell’ultimo incontro ha piegato non senza fatiche i samoani: 28-22, con brividi finali.

Pool D, l’ultima giornata e la classifica

7/10 ore 17.45: Inghilterra-Samoa

8/10 ore 13: Argentina-Giappone

Inghilterra 14 punti, Argentina e Giappone 9, Samoa 6, Cile* 0.

* con l’asterisco le squadre che hanno già giocato quattro incontri.

Mondiali rugby, il quadro dei quarti di finale

E dopo, che succede? Completata la prima fase, le migliori due di ogni raggruppamento daranno vita a un tabellone di tipo tennistico articolato su quarti di finale, semifinali e finali per il terzo e il primo posto. Stellari le sfide tra le prime due dei gruppi A e B (Francia e Nuova Zelanda da un lato, Irlanda e Sudafrica dall’altro; ma la speranza è che l’Italia possa inserirsi di soppiatto a spese dei Bleus), mentre l’Inghilterra dovrebbe pescare Fiji (o l’Australia) e il Galles affrontare una tra Argentina e Giappone. Questo il tabellone della fase a eliminazione diretta dei Mondiali di rugby:

Quarti

14/10 ore 17: C1-D2 (3)

14/10 ore 21: B1-A2 (2)

15/10 ore 17: Inghilterra-C2 (4)

15/10 ore 21: A1-B2 (1)

Semifinali

20/10 ore 21: V2-V3

21/10 ore 21: V1-V4

Finali

27/10 ore 21: 3°/4° posto

28/10 ore 21: 1°/2° posto

