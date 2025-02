Mondiali Saalbach, Italia d’oro aspettando Goggia e Brignone: Della Vite euforico si lascia scappare un “vaffa”

L’Italia conquista a sorpresa la medaglia d’oro nel parallelo a squadre nei Mondiali di sci alpino: la gioia degli azzurri Della Vite, Vinatzer, Della Mea e della debuttante Collomb

Una vittoria a sorpresa. Nessuno poteva aspettarsi una medaglia d’oro all’esordio dei Mondiali di sci alpino di Saalbach e invece l’Italia riesce a sorprendere tutti salendo sul gradino più alto del podio nel parallelo a squadre. L’attesa era già proiettata sul superG di giovedì con gli sguardi puntati su Goggia e Brignone. A portare a casa l’impresa Filippo Della Vite, Alex Vinatzer, Giorgia Collom e Lara Della Mea.

L’euforia di Pippo Della Vite

La prima medaglia mondiale per il 23enne Filippo Della Vite. Da anni si parla di lui come una delle gradi speranze del nostro sci e ora arriva un’affermazione che può essere un traino anche per il futuro. A fine gare l’azzurro è incontenibile ai microfoni Rai e si lascia scappare anche qualche parola di troppo: “Finalmente esultiamo anche noi, abbiamo vinto. Di solito guardiamo gli altri andare più forte, oggi invece no. Vaff…. Agli altri, oggi abbiamo vinto noi. Credo che questa sia la partenza migliore possibile. Ora ci concentriamo sul gigante s su tutte le nostre gare”.

La debuttante Giorgia Collomb

Vittoria a sorpresa per l’Italia ma anche per Giorgia Collomb che conquista una medaglia importanti a soli 18 anni. E alla fine della gara più che sorpresa, l’azzurra è incredula per quanto appena successo: “Non ho ancora realizzato perché è stato tutto così veloce. Ci sentivamo veloci ma vedere che eravamo così pronti è stato veramente gratificante. All’inizio è stato un po’ complicato adattarmi con il cancelletto ma poi mi hanno spiegato meglio. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra. E’ stata una battaglia”.

La gioia di Della Mea e Vinatzer

Momento di forma straordinario per Lara Della Mea che nelle ultime uscite sta ottenendo grandi risultati e a Saalbach si è confermata: “Mi sono davvero divertita tantissimo, forse come mai prima d’oro. Non ci aspettavamo la vittoria ma siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo dato ed è stato bellissimo”. E non è meno contento Alex Vinatzer che ha portato la vittoria decisiva per l’oro Mondiale: “Ci siamo aiutati come squadre. Non ci saremmo mai aspettato di conquistare l’oro. Eravamo una delle squadre più giovani, l’errore era sempre dietro l’angolo ma siamo qui e abbiamo vinto. Credo che cominciare con un oro sia bellissimo per tutta la Nazione e speriamo che possa dare la carica a tutta la squadra”.