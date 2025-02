Mondiali Saalbach, Noel al comando della prima manche: Gross è l'unica luce, male Vinatzer. De Chiesa: "E' un disastro"

Italia ancora in difficoltà nella prima prova dello slalom maschile: Gross riesce a tenere galla la spedizione, il gesto dello svedese Jakobsen fa discutere

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una prima manche quella dello slalom maschile ai Mondiali di Saalbach che non riserva grandi sorpresa anche se Noel e Meillard dimostrano di essere in questo momento un passo davanti a tutti. Il francese è autore di una super prestazione e chiude con 19 centesimi di vantaggio rispetto all’elvetico. Al terzo posto si piazza il norvegese McGrath con un distacco che però comincia a diventare più consistente.

Il gesto di rabbia di Jakobsen

Lo svedese Jakobsen era stato uno dei grandi protagonisti nella prova di combinata a squadre di qualche giorno fa. La sua prestazione in slalom (benché fosse molto attardato dopo la discesa) ha fatto capire che per la gara individuale sarebbe stato uno dei possibili candidati al podio. Invece come spesso è avvenuto in carriera dopo una buona prestazione arriva l’inforcata e Jakobsen non contiene la sua rabbia e la sua frustrazione con le telecamere che lo pescano mentre urla e spezza a metà il suo bastoncino.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vinatzer sbaglia troppo, bene Gross

I Mondiali erano cominciati al meglio per Alex Vinatzer capace di conquistare l’oro nel team event del parallelo. Sembrava essere un ottimo viatico per l’azzurro in vista delle altre gare, invece sono arrivate tantissime delusioni a cominciare dalla medaglia un po’ “sprecata” nella combinata a squadra, ma passando anche per il gigante. E la prima manche a Saalbach conferma questo andamento negativo con l’azzurro che chiude lontanissimo dai migliori.

Prova pessima di Vinatzer e fa ancora peggio Tobias Kastlunger che sin dalle prime porte dimostra di non essere a suo agio sulla pista austriaca e per lui arriva un distacco superiore ai 3 secondi. Il migliore degli azzurri è il veterano Stefano Gross che nella prima parte riesce anche a stare tra i migliori 10 per poi perdere molto nel finale complice anche un po’ di stanchezza. Già alla fine della prima manche arriva il commento di De Chiesa ai microfoni Rai: “Bravo Gross che è riuscito a superarsi ma per il resto diciamocelo francamente, un disastro. Siamo aggrappati a un ragazzo di 39 anni e dietro di lui sembra non esserci niente“.

Mondiali Saalbach slalom maschile, l’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo dello slalom maschile valido per i Mondiali di sci alpino di Saalbach:

C. Noel (FRA) in 59”23 L. Meilllard (SVI) a 0”19 A. McGrath (NOR) a 0”64 T. Haugan (NOR) a 0”70 L. Strasser (GER) a 0”77

Gli italiani:

14. S. Gross (ITA) a 1”88

24. A. Vinatzer (ITA) a 2”54

29. T. Kastlunger (ITA) a 3”22

Mondiali Saalbach: il medagliere