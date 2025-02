Mondiali Sci Slalom Femminile, Rast prenota l'oro ma Shiffrin è vicina. Lampi d'Italia: bene Rossetti

Come da pronostico, Camille Rast domina la prima manche dello slalom femminile, con Liensberger, Shiffrin e Holdener uniche a restare sotto il secondo di ritardo.

Che sarebbe stata tutta ancora una questione tutta interna tra Austria e Svizzera non era un grosso mistero: Camille Rast dopotutto è stata la grande rivelazione stagionale in slalom, e per quanto fatto vedere nella prima manche della prova mondiale che chiude il programma femminile di Saalbach è evidente che nella testa ha voglia di conquistare un oro che avrebbe un significato speciale. Perché vinto in casa delle rivali austriache, che piazzano una ritrovata Katharina Liensberger in seconda piazza a 58 centesimi, anche se forse il vero spauracchio è un altro.

Shiffrin vuole l’ottava medaglia di fila in slalom

Perché Mikaeal Shiffrin non è poi così tanto lontano: la fuoriclasse di Vail, già medaglia d’oro nella combinata a coppie con l’amica Breezy Johnson (e con vivo disappunto di Lindsey Vonn, “abbandonata” in sede di accoppiamento delle squadre statunitensi), ha chiuso la prima prova a 72 centesimi, lasciando intendere di volersela giocare fino in fondo per provare a mettersi al collo quella che sarebbe la 16esima medaglia iridata in carriera (per ora 8 ori, 4 argenti e 3 bronzi), nonché la settima consecutiva nelle prove di slalom (la prima nel 2013 a Schladming: come passa veloce il tempo…).

Su una pista che è andata progressivamente rovinandosi, complici le temperature al rialzo delle ultime ore, soltanto Wendy Holdener ha saputo contenere il ritardo sotto il secondo, quarta a 80 centesimi. Per il resto, distacchi pesanti un po’ per tutte le avversarie, a cominciare dalla grande delusa di giornata, cioè la croata Zrinka Ljutic, che in virtù soprattutto di un grosso errore nella terza parte ha pagato all’arrivo 2”14 dalla Rast (è nona).

Male anche Lena Duerr, che paga 1”93 rispetto alla vetta e più di 1”20 dalla zona medaglie. Ma la differenza con le prime 4 è notevole: Paula Moltzan, quinta all’arrivo, paga comunque 1”55 di ritardo dalla vetta.

Lampi d’Italia: Rossetti sorprende, tutte 4 qualificate

In una gara dove oggettivamente l’Italia non avanzava chissà quali pretese di medaglia, è bello sapere che saranno 4 le azzurre presenti nella seconda manche, vale a dire il contingente al gran completo. Con Marta Rossetti che dimostra di attraversare davvero un ottimo momento di forma: l’11esimo posto al termine della prima manche, ottenuto scendendo col pettorale numero 32 (2”58 di ritardo), è senza dubbio un raggio di sole in un’annata altrimenti scurissima tra i pali stretti e potrebbe valere una top 15 (o forse top 10) di assoluto valore.

Anche Lara Della Mea ha trovato buona continuità di sciata, pur scendendo col numero 34: i 3”40 di ritardo dalla Rast le hanno consentito di guadagnarsi la 19esima posizione provvisoria. Martina Peterlini, la migliore italiana in slalom in stagione, ha chiuso decisamente più indietro pagando ben 4”75 di ritardo (25esima), appena 8 centesimi davanti a Giorgia Collomb, qualificatasi pur scendendo col 45. Seconda manche alle 13,15.