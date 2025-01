Sci alpino slalom Kranjska Gora, Ljutic e Holdener prime a pari merito: l’Italia si salva solo con Peterlini

Prima manche deludente per i colori azzurri sulla pista slovena: bene solo Peterlini mentre finiscono fuori dalla seconda Della Mea, Rossetti e Tschurtschenthaler

Lo slalom speciale di Kranjska Gora non regala grandi soddisfazione ai colori azzurri che ancora una volta devono aggrapparsi alle speranze di Marta Peterlini che però non sembra avere speranze di podio o di rimanere nelle prime 5 della classifica.

Ljutic e Holdener insieme in testa

Dopo la gara super in gigante, non riesce a ripetersi la svedese Sara Hector. L’esperta sciatrice disputa comunque una buonissima prima manche che la mette in un’ottima posizione per provare il suo assalto alla Coppa del Mondo generale che con le assenze di Vlhova e Shiffrin è aperta a tantissime possibilità.

Continua invece il grande momento di forma della croata Ljutic che dopo aver conquistato la prima vittoria in carriera ora punta a diventare l’atleta di riferimento tra le porte strette. Stavolta però si deve accontentare di un primo posto a pari merito con la svizzera Holdener. Terzo posto invece per Camille Rast, che dopo un inizio di stagione perfetto ora è costretta a inseguire. Splendida prova per la tedesca Emma Aicher una delle poche a gareggiare in tutte le specialità.

Peterlini fa bene, Colturi non brilla

Prova positiva per Martina Peterlini che dopo la delusione di Semmering va a caccia di riscatto. L’azzurra in Austria era stata protagonista di un’ottima prima prova per poi uscire nella seconda forse a causa di un po’ di tensione. A Kranjska Gora, l’azzurra è autrice di una prima parte molto convincente prima di cominciare a perdere un po’ di terreno nella seconda e finire fuori dalla top10 ma conquista comunque la possibilità di riprovarci nella seconda. “Sono partita bene, poi forse dopo due uscite avevo un po’ voglia di arrivare e quindi ho rallentato. Ora ci riprovo nella seconda, la pista tiene benissimo”.

Uno sguardo in Italia e uno anche in Albania con la nazionale azzurra che segue da vicino le avventure della piemontese Lara Colturi che però “batte bandiera albanese”. La giovanissima sciatrice, ieri ancora sul podio in gigante, brilla un po’ meno tra le porte strette ma sarà al via nella seconda manche anche a Kranjska Gora.

Delusione invece per Marta Rossetti e per Lara Della Mea che mancano la qualificazione alla seconda manche. Male soprattutto la 25enne di Salò che non riesce mai a trovare il ritmo giusto e finisce a oltre 3 secondi dalla prima. Gara sottotono anche per Della Mea, dopo la buona prestazione in gigante ieri. Fuori dalle prime 30 anche Lara Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.

Sci alpino slalom Kranjska Gora, l’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo dello slalom speciale di Kranjska Gora valido per la Coppa del mondo di sci femminile:

1. Z. Ljutic (CRO) in 50”82

1. W. Holdener (AUT) in 50”82

3. C. Rast (SVI) a 0”32

4. A. Swen Larsson (SWE) a 0”34

5. E. Aicher (GER) a 0”66

Le italiane:

13. M. Peterlini (ITA) a 1”52

33. L. Lorenzi (ITA) a 2”62

34. L. Della Mea (ITA) a 2”67

36. L. Tschurtschenthaler (ITA) a 2”70

41. G. Collomb (ITA) a 3”13

46. M. Rossetti (ITA) a 3”38