Mondiali di scherma 2023 a Milano: dove vederli in tv e in streaming

Tutto pronto per i Mondiali di scherma 2023 che avranno luogo a Milano a partire da domani: ecco dove poter seguire tutti gli incontri sia individuali, sia di squadra

21-07-2023 10:58

Inizia il countdown per i Mondiali di scherma 2023. Il grande torneo individuale e a squadre avrà luogo a Milano ed emozionerà tifosi e appassionati dal 22 al 30 luglio. Dal fioretto alla spada, passando per la sciabola: tanti gli atleti internazionali in competizione, che si apprestano a far vivere il grande spettacolo di questo sport. L’esordio è atteso nella giornata di domani, sabato 22 luglio, dalle ore 9 alle ore 17.

Quando si giocano i Mondiali di scherma 2023

Il Mondiale di scherma 2023 taglierà i nastri di partenza nella giornata di domani, sabato 22 luglio e si concluderà domenica 30 luglio. Si inizia con le fasi eliminatorie individuali sia femminili, sia maschili, fino ad arrivare agli ultimi step del torneo. Da giovedì 27 luglio, scenderanno in pedana anche le squadre.

sabato 22 luglio – domenica 30 luglio Diretta tv: Rai, Sky Sport – fasi finali anche su Eurosport e Discovery+

Rai, Sky Sport – fasi finali anche su Eurosport e Discovery+ Diretta streaming: RaiPlay, NowTv, Olympics.com, FIE

Dove vedere in tv e streaming i Mondiali di scherma

I Mondiali di scherma 2023 saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai e via satellite su Sky Sport. Invece, per quanto riguarda lo streaming, oltre a RaiPlay e Now Tv, si potranno seguire gli eventi sul sito Olympics.com e sul sito della FIE. Infine, le fasi finali del Mondiale saranno trasmesse in chiaro anche su Eurosport e in streaming su Discovery+.

Mondiali scherma 2023: programma e orari

La grande attesa per i Mondiali di scherma 2023 è giunta al termine. Tanti schermidori italiani che tenteranno l’assalto al grande titolo iridato affrontando campioni di calibro internazionale, ma anche giovani promesse di questo sport. Otto giorni di puro spettacolo, in quello che è il penultimo appuntamento annuale nel calendario di qualificazione a Parigi 2024. Di seguito, il programma degli incontri e gli orari.

Sabato 22 luglio

09:00 – 17:00: Sciabola maschile e spada femminile individuali (eliminatorie)

Domenica 23 luglio

09:00 – 17:00: Spada maschile e fioretto femminile individuali (eliminatorie)

Lunedì 24 luglio

09:00 – 17:00: Fioretto maschile e sciabola femminile individuali (eliminatorie)

Martedì 25 luglio

09:00 – 19:00: Sciabola maschile e spada femminile individuali (da T64 a finale)

Mercoledì 26 luglio

09:00 – 19:00: Spada maschile e fioretto femminile individuali (da T64 a finale)

Giovedì 27 luglio

09:00 – 17:00: Sciabola maschile e spada femminile a squadre (fino a T8)

09:00 – 19:00: Fioretto maschile e sciabola femminile individuali (da T64 a finale)

Venerdì 28 luglio

09:00 – 17:00: Spada maschile e fioretto femminile a squadre (fino a T8)

10:00 – 19:00: Sciabola maschile e spada femminile a squadre (da T8 a finale)

Sabato 29 luglio

09:00 – 17:00: Fioretto maschile e sciabola femminile a squadre (fino a T8)

10:00 – 19:00: Spada maschile e fioretto femminile a squadre (da T8 a finale)

Domenica 30 luglio