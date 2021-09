Mondiali strada, la crono donne parla ancora olandese: 1ª Ellen Van Dijk

Dopo il successo nel 2020 di Anna van der Breggen, il titolo nella crono iridata riservata alle donne élite resta in terra d’Olanda grazie ad Ellen Van Dijk.

La portacolori della Trek-Segafredo, già campionessa del mondo contro il tempo nel 2013 a Firenze, ha infatti vinto la cronometro che valeva la maglia arcobaleno coprendo i 30 chilometri del tracciato da Knokke-Heist a Bruges in 36’05”, dieci secondi più veloce della svizzera Marlen Reusser (argento) e ben ventiquattro più rapida della connazionale Annemiek Van Vleuten.

La Van Dijk dunque, campionessa d’Europa in linea a Trento, riscatta nel migliore dei modi l’argento continentale contro il tempo ottenuto undici giorni fa alle spalle della Reusser.

Per l’Italia invece pochissima gloria: Vittoria Guazzini ed Elena Pirrone (oro e bronzo nella crono europea riservata alle Under 23), al cospetto delle grandi del pedale, non sono riuscite ad andar oltre rispettivamente la 24ª e la 29ª posizione.

ORDINE D’ARRIVO

1. Ellen Van Dijk (NED) – 36:05

2. Marlen Reusser (SUI) a 0:10

3. Annemiek van Vleuten (NED) a 0:24

4. Amber Neben (USA) a 1:24

5. Lisa Brennauer (GER) a 1:29

6. Juliette Labous (FRA) a 1:47

7. Lisa Klein (GER) a 1:52

8. Joscelin Lowden (GBR) a 1:59

9. Riejanne Markus (NED) a 1:59

10. Alena Amialiusik (BLR) a 2:19

OMNISPORT | 20-09-2021 17:27