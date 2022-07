Mondiali tuffi, la Cina fa la storia: 13 ori su 13 gare

03-07-2022 22:07

La Cina si conferma come sempre regina dei tuffi, ma questa volta ha esagerato: Yang Jian (515.55 punti) ha regalato al grande paese asiatico il 13° oro su 13 gare nel programma dei tuffi ai Mondiali, una giornata storica per la Nazione ma ovviamente anche per la disciplina.

La Cina infatti, a Shanghai 2011, riuscì nell’impresa di vincere 10 gare su 10. Un en plein tentato anche due anni dopo, nel 2013, mancato però per un solo oro. Queste volta la Cina si è superata, prendendosi nuovamente tutti i primi posti ma con più gare disputate.

Adesso i tuffi torneranno a essere protagonisti all’Europeo di Roma, ma questa volta ovviamente non ci sarà la Cina. Si prospetterà sicuramente un torneo più equilibrato senza i fenomeni della piattaforma, che ormai da anni dominano la scenta incontrastati.