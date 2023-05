Mondiali U20, non solo Casadei: il gioiello Baldanzi già nel mirino delle big

Dopo i 4 gol in serie A il trequartista mancino dell’Empoli sta impressionando ai Mondiali di categoria in Argentina: Napoli e Milan i club più interessati a lui in ottica mercato

Sembra spuntato dal calcio di qualche decennio fa Tommaso Baldanzi, “dieci” puro come non se ne vedeva da tempo in serie A: insieme al centrocampista Casadei, il trequartista dell’Empoli è il gioiello messo in luce dall’Italia U20 ai Mondiali di categoria in Argentina. Lo seguono diverse big, tra tutte Napoli e Milan: in estate potrebbe essere al centro di una importante trattativa di mercato.

Chi è Tommaso Baldanzi

Ha 20 anni e un gran sinistro Tommaso Baldanzi, ennesimo talento sfornato dal settore giovanile dell’Empoli, che lo pescò giovanissimo nella scuola calcio del Castelfiorentino. Lì iniziò la carriera di questo ragazzo nato a Poggibonsi, affermatosi in questa stagione come titolare nell’Empoli ma che aveva debuttato tra i professionisti già nell’ottobre 2020, a soli 17 anni: Baldanzi entrò nella ripresa della partita di Coppa Italia contro il Benevento per sostituire Nedim Bajrami, riuscendo subito a griffare il suo esordio con l’assist per il 4-2 di Mancuso.

In quella stagione Baldanzi vinse da protagonista il campionato Primavera per poi essere aggregato in pianta stabile alla prima squadra dell’Empoli: l’estate scorsa, con l’arrivo in panchina di Cristiano Zanetti, la promozione a titolare al posto dello stesso Bajrami, poi ceduto al Sassuolo a gennaio.

Baldanzi, trequartista tutto tecnica e visione di gioco

Finora Baldanzi ha collezionato 27 presenze in serie A, firmando 4 reti, tutte in questo campionato. Oltre che per i gol, però, il trequartista empolese s’è messo in luce per la sua abilità tecnica: mancino naturale, utilizza bene anche il destro, ma soprattutto sa districarsi ottimamente negli spazi stretti, mantenendo il controllo del pallone e riuscendo spesso a servire interessanti palloni filtranti per i compagni. Qualità con le quali Baldanzi s’è fatto strada nel calcio “dei grandi” nonostante una stazza fisica non imponente e che oggi, nell’Italia U20 impegnata nei Mondiali di Argentina, lo rendono il punto di riferimento della squadra: con gli azzurrini ogni pallone passa dai suoi piedi.

Baldanzi seguito da Napoli e Milan

Le qualità di Baldanzi sono state ovviamente notate da tutti i top club della serie A, nessuno ha ancora bussato alla porta dell’Empoli ma Napoli e Milan paiono molto interessati al ragazzo, legato all’Empoli da un contratto con scadenza 2027. La sua quotazione del suo cartellino oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra alta per un ragazzo di 20 anni, ma onesta se si valuta il potenziale di questo talento. Il problema principale, in un top club, potrebbe essere dettato dalla collocazione tattica di Baldanzi: l’Empoli e l’Italia U20 sono tra le poche squadre a giocare con il 4-3-1-2, modulo disegnato su misura sulle sue caratteristiche. Un giocatore così, però, meglio averlo in squadra, per poi decidere in un secondo momento come utilizzarlo.