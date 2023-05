Mondiali Under 20: Argentina già agli ottavi di finale. Usa a un passo

I giovani di Mascherano regolano 3-0 il Guatemala. Stesso punteggio anche per la compagine a stelle strisce contro le Isole Figi

24-05-2023 12:15

Argentina schiacciasassi nel Mondiale casalingo Under 20. Dopo il successo in apertura di manifestazione (2-1 contro l’Uzbekistan), i giovani dell’Albiceleste hanno regolato 3-0 anche il Guatemala garantendosi l’accesso agli ottavi di finale attraverso il gruppo A, che attualmente conducono a 6 punti. La selezione guidata da Javier Mascherano va a segno con l’attaccante classe 2003 del Rosaio Central Alejo Véliz, a cui hanno fatto eco il laziale Luka Romero (subentrato al 58′ allo juventino Matias Soulé) e Máximo Perrone, giovane centrocampista del Manchester City. Nell’altro confronto del primo raggruppamento, emozionante 2-2 tra Uzbekistan e Nuova Zelanda: All Whites in vantaggio 2-1 fino al 93′, in cui è arrivata la segnatura avversaria firmata Sherzod Esanov (che gioca in patria, all’Andijan) che tiene in vita la formazione asiatica, terza a un punto e che si giocherà tutto contro il Guatemala nell’ultima giornata del gruppo A, ambendo a un terzo posto “di qualità”, dal momento che, per l’accesso agli ottavi di finale, da regolamento della competizione, verranno ripescate proprio le migliori quattro terze classificate dei sei gironi.

Sei punti e ottavi di finale a un passo anche per gli Stati Uniti d’America, vittoriosi 3-0 – nel gruppo B – anche contro Figi (dopo l’1-0 all’Ecuador in apertura): reti di Luna, Cowell e Wiley. Bene l’Ecuador, che si riprende e ribalta la Slovacchia, inizialmente in vantaggio con Szolgai e ripresa dalle reti sudamericane di Cuero e José Sosa. La classifica recita: USA punti 6, Ecuador e Slovacchia 3, Figi 0.