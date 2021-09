Mondiali Under 23: oro all'azzurro Filippo Baroncini

Splendida medaglia d’oro di Filippo Baroncini nella prova su strada Under 23 dei campionati del mondo delle Fiandre, in Belgio. Scattato a 5 km dal traguardo, il 21enne di Massa Lombarda, provincia di Ravenna, fresco argento europeo di categoria a Trento, è riuscito a mantenere una manciata di metri di vantaggio sul gruppo in seguitare, precedendo l’eritreo Biniyam Ghirmay, argento, e l’olandese Olav Kooij, bronzo. Quarto e settimo gli altri due azzurri Michele Gazzoli e Luca Colnaghi.

OMNISPORT | 24-09-2021 17:51